Fermín López explica la veritat i posa en un embolic a Hansi Flick: 'M'ha ajudat...'

Anit, el Barça es va imposar amb molta solvència a un Valencia en hores baixes. Els de Corberán arribaven amb la il·lusió de poder treure alguna cosa positiva de Montjuïc després dels últims entrebancs dels catalans, però va ser impossible. Hansi Flick, malgrat realitzar diversos canvis en l'onze inicial, va presentar un equip amb grans noms que van resoldre el partit per la via ràpida.

El millor, sens dubte, va ser Fermín López. Després d'un inici de curs complicat a causa de les lesions, el '16' del Barça a poc a poc va entrant en els plans de Hansi Flick a base de gols. Ahir, davant el Valencia, Fermín va anotar un doblet i va repartir dues assistències, completant una actuació portentosa que obliga Flick a replantejar-se el seu rol a l'equip.

Fins a la data, Fermín López havia jugat menys del 25% dels minuts totals a LaLiga, xifra que no millora gaire a la Champions (35%). I això que l'any passat havia estat un dels més destacats a les ordres de Xavi Hernández. L'andalús va acabar la temporada amb 11 gols, deixant molt bones sensacions, però amb Hansi Flick no ho està tenint gens fàcil.

Fermín López fa canviar d'opinió a Hansi Flick

Amb el seu gran rendiment davant el Valencia, Fermín López ha posat en un compromís a Hansi Flick. Ara, el tècnic alemany està obligat a fer-li lloc en la rotació malgrat els grans migcampistes que té a les seves ordres. Un talent com Fermín no pot ser desaprofitat.

Amb Dani Olmo lesionat i Gavi encara amb peus de plom, la presència de Fermín López a aquest nivell pot ser clau per als èxits del Barça en les pròximes setmanes. De moment, el següent compromís dels catalans és aquest mateix dimecres a la Champions davant l'Atalanta. Un partit decisiu per conèixer la posició final i en el qual Fermín, si res no canvia, serà titular per ordre de Hansi Flick.

Fermín López, sincer després del seu partidàs

Està clar que Fermín López no ho està tenint gens fàcil per ser titular. Entén que la competència és extrema, però és cert que després del que va demostrar el curs passat esperava tenir més protagonisme. I precisament d'això va voler parlar després del duel davant el Valencia.

En concret, Fermín López va reconèixer que "ho necessitava, ja que aquest any ho he passat molt malament amb les lesions i el d'avui era decisiu. Per a mi el més important era guanyar, perquè era molt important per a l'equip i a nivell personal m'ha ajudat a recuperar la confiança i ajudar l'equip". Declaracions que demostren el compromís absolut de Fermín amb el FC Barcelona.

Ara la decisió final està en mans de Hansi Flick. El tècnic alemany pot optar per donar continuïtat al seu onze de gala davant l'Atalanta o, d'altra banda, mantenir Fermín López en l'onze inicial. Veurem què succeeix.