La reacció de Gavi no deixa dubtes, error greu del Barça: 'Germà, demostra...'

Gavi és una de les joies actuals més brillants que ha sorgit de La Masia en els últims anys. Amb només 20 anys ha demostrat una maduresa i talent excepcionals, consolidant-se com a peça clau en el centre del camp del Barça. Per a l'afició és imprescindible i per a Flick també ho comença a ser, ja que últimament està sent titular de manera regular després de la seva greu lesió de genoll.

Al novembre de 2023, Gavi va patir la ruptura del lligament creuat que el va mantenir allunyat dels terrenys de joc durant 348 dies. Després d'una intensa rehabilitació, l'andalús va tornar un any més tard, a l'octubre de 2024. Des de llavors, el '6' ha participat habitualment demostrant que el seu nivell no s'ha vist afectat en absolut: continua sent una gran promesa.

Gavi va debutar el 2021 de la mà de Koeman i, des d'aquell moment, el seu rendiment ha estat increïble. La seva capacitat per recuperar pilotes i distribuir l'esfèric amb criteri l'ha convertit en un referent en la medul·lar del club català. A més, la seva renovació fins al 2030 referma el seu compromís i la confiança que el Barça diposita en ell.

No tots poden ser Gavi

Juntament amb Gavi, Nico González també va debutar en el primer equip del Barça sota la direcció de Ronald Koeman. Tots dos joves prometien ser el futur del club, però les oportunitats per a Nico van ser limitades. Després d'una cessió al València, el gallec va fitxar pel Porto, on ha brillat amb actuacions destacades, i ara se'n va al Manchester City a canvi de 60 milions d'euros.

Nico González ha explotat a Portugal i s'ha guanyat l'interès de Guardiola, mentre que el Barça el va deixar sortir a la primera de canvi. És cert que el club català necessitava diners, però és evident que Nico era una promesa que mai no hauria d'haver abandonat el Camp Nou. Molts el comparaven amb Sergio Busquets i Gavi, el seu amic, ha expressat la seva més sincera opinió a les xarxes socials després de conèixer el seu fitxatge pel Manchester City.

Gavi envia un missatge a la directiva culé per allò de Nico González

En assabentar-se del traspàs de Nico González al City, Gavi va voler enviar un missatge que segur que ha arribat a oïdes de la directiva culé. En concret ha dit "demostra el bo que ets, germà". Una sentència que amaga un dard enverinat, ja que Nico mai no hauria d'haver sortit del FC Barcelona.

Aquest missatge reflecteix l'admiració i el respecte entre ambdós jugadors, però també posa de manifest la frustració de Gavi en veure que Nico González no va tenir les oportunitats que mereixia. La Masia és una font inesgotable de talent i és complicat que tots puguin tenir la seva oportunitat. No obstant això, en el cas de Nico és especialment dolorós, ja que la seva és una posició clau per al joc del FC Barcelona.