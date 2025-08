Lamine Yamal ja és la gran estrella del Barça i, més enllà de brillar sobre el terreny de joc, el jove espanyol de 18 anys també pren decisions fora de la gespa. Una estrella que es penedeix de no haver fitxat pel Barça s'ha posat en contacte amb Lamine Yamal per preguntar per la seva situació, però la resposta ha estat rotunda. Lamine Yamal, sense pietat, ha estat més que clar: ja no pot jugar al Barça, sobretot perquè el '10' i molts altres companys del FC Barcelona se senten decebuts

El mercat de fitxatges està que crema i, de manera paral·lela, la gran majoria de grans clubs ja han iniciat la seva pretemporada. El Barça ho ha fet amb la seva particular gira per l'estranger, en aquesta ocasió a l'Àsia, on ha golejat deixant una imatge continuista i més que il·lusionant. Ara bé, no tots els equips espanyols estan funcionant en aquesta pretemporada: n'hi ha un que presumí de projecte esportiu i que, de moment, només suma derrotes en aquest inici

Penedit de rebutjar el Barça per segona vegada, Nico Williams ja s'hauria posat en contacte amb un Lamine Yamal que segueix molt enfadat amb l'internacional espanyol de l'Athletic Club. De fet, Lamine Yamal no va convidar Nico Williams a la seva festa d'aniversari, ja que el crack del Barça se sent traït per l'extrem esquerrà navarrès, que ha renovat recentment. Tot i que Williams ha renovat fins al 2035 amb l'Athletic, en aquestes últimes hores s'ha posat en contacte amb Lamine Yamal, però aquest li ha tancat les portes

Està penedit, però Lamine Yamal no té pietat: 'Ja no pots jugar al Barça'

Nico Williams, extrem esquerre de l'Athletic Club, ha estat un dels grans protagonistes del mercat de fitxatges d'estiu en clau Barça, però el seu fitxatge no s'ha acabat concretant. Ara, Nico Williams, qui va rebutjar l'oferta del Barça, ja hauria trucat al club per confirmar que, un cop finalitzada l'actual pretemporada, sí que voldria ser culer. La resposta del Barça, liderat per Lamine Yamal, ha estat molt contundent: les portes estan tancades, ja que el club se sent decebut i mai més lluitarà per la seva arribada al Barça

La pretemporada de l'Athletic Club està sent decebedora: l'equip de Nico Williams no ha sumat cap victòria i ha encaixat, en aquestes últimes 24 hores, dues dures derrotes a Anfield. Alabès, PSV, Racing de Santander i Liverpool: tots ells han guanyat l'Athletic Club d'un Nico Williams que es penedeix de no haver fitxat pel Barça de Lamine Yamal

El Barça, per la seva banda, va llançat cap a l'inici de LaLiga espanyola: aquest diumenge últim amistós amb motiu del Gamper, que es disputarà contra el Como al Johan Cruyff. Lamine Yamal serà un dels protagonistes d'aquesta posada en escena del Barça davant l'afició culer: el '10' del FC Barcelona arriba després de rebutjar la trucada de Nico Williams