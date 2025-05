Fabrizio Romano ho fa oficial, s'acomiada del Barça per anar al Bayern: acord total

El mercat de fitxatges s'acosta i Fabrizio Romano ja comença a confirmar els primers moviments. El periodista italià s'ha convertit en la font d'informació més fiable per conèixer l'última hora dels traspassos més sonats. I, en aquest sentit, Fabrizio acaba de publicar un missatge a les seves xarxes socials que afecta, directament, els interessos del Barça.

La temporada del Barça ha estat extraordinària, però a pesar d'això, Deco i Laporta no volen descuidar el mercat de fitxatges. Tots dos són conscients que, per mantenir el nivell de la present campanya, l'equip necessita reforços en certes posicions. Deco va confirmar que depenen massa de Lamine i Raphinha, així que l'arribada d'un extrem suplent no està descartada.

Fabrizio Romano parla del fitxatge de Jonathan Tah

Ara bé, més enllà de reforçar la parcel·la ofensiva, hi ha un cas en particular que crida molt l'atenció. Al gener, el Barça va deixar lligat el fitxatge de Jonathan Tah a cost zero per a la temporada 2025/2026. El defensa del Leverkusen ha decidit canviar d'aires a l'estiu i tot feia pensar que el seu destí seria el Camp Nou.

Tanmateix, en un gir inesperat dels esdeveniments, Fabrizio Romano ha sorprès a tothom parlant de Jonathan Tah. El reputat periodista italià va assegurar fa dies que Jonathan Tah s'ha cansat d'esperar que el Barça fes oficial el seu fitxatge i ha canviat d'idea. Ara, llevat de sorpresa majúscula, el seu nou equip serà el Bayern de Munic.

La proposta del Bayern de Munic

Almenys així ho ha explicat Fabrizio Romano: "La proposta formal del Bayern de Munic a Jonathan Tah ha estat aprovada internament al club, amb salari inclòs. Es necessitava l'aprovació del jugador per tancar l'acord i concretar-lo com a últim pas crucial". D'aquesta manera, després de confirmar el que ha dit Fabrizio Romano, sembla evident que Jonathan Tah no jugarà al Barça, el seu nou equip serà el Bayern de Munic.

El mercat de fitxatges encara no s'ha obert, però ja estem coneixent les primeres novetats. La no arribada de Jonathan Tah al FC Barcelona per unir-se al Bayern de Munic és només el principi del que promet ser un estiu ple de moviments importants. Caldrà esperar per veure com es desenvolupen els propers fitxatges i com afectaran l'equip català.