Pep Guardiola posa en safata un fitxatge TOP per al Barça: 'Si Dani Olmo...'

En les últimes hores, Pep Guardiola ha acaparat tota l'atenció en l'entorn culé. El tècnic del Manchester City està preparant una gran revolució per al pròxim estiu. I, com era d'esperar, el Barça es troba al centre dels seus plans.

Fa setmanes ja es va parlar de l'interès de Pep Guardiola en Raphinha, ja que considera el brasiler un jugador de talla mundial i l'havia inclòs en la seva llista. De fet, els rumors apuntaven a una oferta milionària que podria superar els 100 milions d'euros. No obstant això, sembla que aquest interès quedarà només en això, un rumor, perquè el Barça i Raphinha no semblen disposats a trencar la seva relació.

Pep Guardiola posa el focus en el pur luxe: Dani Olmo

Davant la negativa de Raphinha, el Manchester City ha posat l'ull en un altre crack del Barça: Dani Olmo. El ‘20’ de l'equip català va tenir un inici de temporada brillant anotant gols importants i sent decisiu amb diverses assistències. No obstant això, amb el pas dels mesos s'ha anat apagant i Pep Guardiola vol aprofitar-ho.

Les lesions i certs problemes amb la seva inscripció han generat dubtes sobre el seu futur al Barça. Aquests factors no han passat desapercebuts per a Pep Guardiola, qui segueix somiant amb Dani Olmo. El tècnic del Manchester City necessita trobar un relleu per a De Bruyne i ha pensat en el migcampista català com a millor opció.

La sorprenent resposta del Barça a Pep Guardiola: efecte dominó

El Manchester City estaria disposat a posar sobre la taula una oferta semblant a la de Raphinha per Dani Olmo. I, sorprenentment, la resposta del club català no ha estat la de tancar-se en banda, més aviat tot el contrari. La intenció és que Olmo segueixi, però si acaba fitxant pel City, el FC Barcelona reinvertirà els diners obtinguts gràcies a la seva venda en un fitxatge de qualitat superior.

Si Dani Olmo abandona el Barça, el triat és Florian Wirtz. El migcampista alemany ha tingut una temporada sensacional i és una de les majors promeses del futbol europeu. Wirtz podria ser el substitut ideal d'Olmo, i el seu fitxatge seria una gran inversió per al futur.

El mercat de fitxatges d'aquest estiu promet ser intens. La situació de Dani Olmo serà una de les més seguides en l'entorn culé. El Barça s'enfronta a un dilema important i caldrà esperar per veure com es resol aquesta novel·la.