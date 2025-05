Gran notícia! Raphinha explica la veritat del retorn de Neymar al Camp Nou: 'Li vaig dir...'

La temporada 24/25 del Barça ha estat espectacular, i malgrat l'ensopegada a la Champions davant l'Inter, l'equip català ha demostrat una intensitat, treball i esforç envejables. Sota la direcció de Flick, el vestidor culé ha aconseguit girar la truita i fer oblidar la travessia pel desert dels últims anys. Gràcies als seus mètodes innovadors i la seva proximitat amb els jugadors, l'entrenador alemany ha aconseguit el que semblava impossible fa no tant de temps: que tots mostrin la seva millor versió.

Un clar exemple d'aquesta transformació és Raphinha, l'‘11’ del Barça ha fet un pas endavant i s'ha convertit en un dels líders del vestidor culé. Jugant pel costat esquerre, ha estat capaç d'anotar 34 gols i repartir 25 assistències, números d'autèntic crack. De fet, la seva aportació ha estat tan bona que ha superat tota una llegenda com Neymar.

En la temporada 2015/2016, Neymar va aconseguir els seus millors números amb la samarreta culé al Camp Nou: 31 gols i 25 assistències per a un total de 56 aportacions de gol. Però Raphinha l'ha superat. Aquest curs, l'‘11’ ha convertit 34 gols i 25 assistències, sumant 59 accions decisives i superant en tres les del seu ídol.

Neymar i el seu possible retorn al Barça: Raphinha explica la veritat

Precisament, Raphinha ha volgut parlar de la figura de Neymar i del seu possible retorn al Camp Nou. Després d'abandonar l'Al Hilal, va sonar amb força la possibilitat que tornés al Barça. Deco li va obrir les portes i l'afició estava encantada amb la idea, però finalment va acabar tornant al Brasil.

Ara, Raphinha ha volgut explicar la veritat sobre el que va passar i ha revelat detalls de la seva xerrada amb Neymar: “Es va parlar molt de la tornada de Neymar al Barça. Li vaig dir: ‘Vinga, saps que el club et vol, l'afició et vol i a tots els encantaria tenir-te de tornada’. Però al final, no depenia ni de mi ni d'ell”, ha dit Raphinha. D'aquesta manera, es confirma que Neymar va estar molt a prop de tornar al Barça fa alguns mesos.

Finalment, tal com ha explicat Raphinha, l'acord no va arribar a bon port malgrat la gran rebuda que hauria tingut l'astre brasiler en l'equip català. Neymar va tornar al Brasil i el seu futur continua sent incert al Santos. Mentrestant, el Barça continua el seu camí amb Raphinha, ja que des d'aquesta temporada, promet consolidar-se com un dels principals referents del club català.