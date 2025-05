Fabrizio Romano aprofita el Clàssic per confirmar la notícia a Laporta i Florentino

El Clàssic decidirà com acaba la temporada per a FC Barcelona i Real Madrid, i per tant afectarà directament les decisions d'ambdós equips durant el pròxim mercat de fitxatges. Fabrizio Romano, periodista expert en traspassos del món del futbol, ho sap, i ha aprofitat l'ocasió per parlar del futur d'un '9' que agrada a Joan Laporta i Florentino.

Els ulls de mig món estan mirant aquesta tarda a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, escenari que acull un nou Clàssic entre Barça i Madrid. Amb LaLiga en joc, Flick i Ancelotti han presentat les seves millors gales, i la primera meitat ha estat realment vibrant. Ocasions, intensitat, entrega, energia i sacrifici han estat la tònica durant els primers 45 minuts.

Tanmateix, més enllà del viscut sobre la gespa del feu culer, destaca la publicació que ha realitzat Fabrizio Romano a les seves xarxes pocs minuts abans del xiulet inicial. L'italià, que gairebé sempre encerta amb les seves prediccions, compta amb informació privilegiada dels principals moviments del mercat de fitxatges. I avui ha compartit informació d'última hora sobre un dels objectius de Joan Laporta i Florentino Pérez per al pròxim estiu.

Fabrizio Romano avisa: "El Nàpoles ha presentat una proposta a..."

Està clar que una de les posicions a reforçar per a Barça i Madrid és la punta d'atac. En el conjunt català, Lewandowski és l'únic '9' pur amb què compta Flick. Mentre que, pel costat dels blancs, Ancelotti només pot recórrer a Endrick si busca un ariet pur.

En aquest sentit, Viktor Gyökeres ha sonat amb força per aterrar a LaLiga. Tanmateix, ni Florentino ni Joan Laporta pretenen gastar tant diners, ja que el suec no sortirà de l'Sporting per menys de 70 milions. Una situació que atorga més importància a l'avís realitzat per Fabrizio Romano abans del Clàssic.

En concret, Fabrizio ha confirmat que "El Nàpoles ha presentat una proposta a Jonathan David i hi ha converses avançades per al seu fitxatge a cost zero. S'ha enviat una important proposta de contracte al davanter, que deixarà Lille al final de la temporada."

Jonathan David agrada a Joan Laporta i Florentino Pérez

Jonathan David, ariet canadenc del Lille, està a l'agenda de Barça i Real Madrid des de fa diversos mesos.

Els seus números són espectaculars, i el fet que acabi contracte en només un mes ha provocat un major interès en fer-se amb els seus serveis. Ara bé, tal com ha publicat Fabrizio Romano pocs minuts abans de les quatre de la tarda a Espanya, el Nàpoles està negociant per aconseguir la seva incorporació.

De moment, malgrat l'avís de Fabrizio Romano, encara no hi ha res tancat. Jonathan David encara podria aterrar al FC Barcelona o al Real Madrid. Veurem si Florentino i Joan Laporta accepten entrar en la subhasta amb el Nàpoles per intentar el seu fitxatge, però sens dubte és una opció de les més interessants.