Lamine Yamal i Raphinha li diuen adeu: Gir radical, jugarà al Liverpool

Lamine Yamal i Raphinha s'han convertit en els grans protagonistes del FC Barcelona en els últims mesos. Gràcies al seu espectacular rendiment, els de Flick ja han pogut aixecar dos títols, i encara queda LaLiga. Aquest diumenge es juga el Clàssic, que serà decisiu per conèixer el campió.

Lamine Yamal, amb només 17 anys, ha deixat l'afició culer meravellada amb el seu desvergonyiment, habilitat per driblar i la seva capacitat per desequilibrar partits. Cada vegada que rep la pilota a la banda, genera expectació i crea oportunitats de perill per a l'equip.

Per la seva banda, Raphinha ha estat clau en la parcel·la ofensiva, destacant-se per la seva efectivitat de cara a porteria. L' '11' ha millorat significativament aquesta temporada, convertint-se en un dels màxims golejadors de l'equip i d'Europa. Tots dos es complementen perfectament i el Barça gaudeix de tenir dos extrems de qualitat, capaços de marcar la diferència en qualsevol moment.

La sol·licitud de Hansi Flick: un nou extrem

Malgrat tenir coberts els extrems amb Lamine Yamal i Raphinha, Hansi Flick vol alternatives per poder rotar. El tècnic alemany ha demanat un reforç per a aquesta zona, buscant afegir un nou extrem de qualitat que pugui també ser competitiu. El seu objectiu és tenir més fons d'armari per afrontar l'exigent temporada que ve, on el Barça haurà de lluitar en diverses competicions.

En aquest sentit, el Barça ha valorat diversos candidats durant mesos. Nico Williams va ser el clar favorit en el seu dia, mentre que altres com Rafael Leao o Jonathan David van sonar com a opcions alternatives. No obstant això, el que segur que no vindrà és Luis Díaz, el talentós extrem colombià del Liverpool.

La sorpresa: Luis Díaz renovarà amb el Liverpool

Segons les últimes informacions, Luis Díaz no arribarà al Barça, ja que està molt a prop de signar la seva renovació amb el Liverpool.

Una notícia que ha sorprès a molts, ja que tot feia pensar que el colombià estava més fora que dins del club anglès. De fet, Luis Díaz havia estat vinculat amb el Barça durant tot el procés i Deco, director esportiu del club, havia mostrat un fort interès en el seu fitxatge.

Malgrat ser el gran favorit de Deco, sembla que Luis Díaz es quedarà al Liverpool. La renovació del jugador amb els 'reds' deixaria fora de la cursa al Barça, que haurà de buscar altres opcions per reforçar l'atac. Aquesta notícia és un cop per a les aspiracions culers, ja que el colombià era considerat un dels possibles fitxatges més importants.

El futur del Barça i els pròxims passos

Amb Luis Díaz fora d'escena, el Barça haurà de centrar-se a trobar noves alternatives per reforçar la davantera.

La necessitat d'un nou extrem continua sent una prioritat per a Hansi Flick i el club està disposat a seguir buscant opcions. Encara que la competència per Luis Díaz ha estat renyida, el Barça continuarà treballant en el seu projecte amb l'esperança d'incorporar jugadors per lluitar pels títols en la pròxima temporada.