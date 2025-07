Confirmat, del Madrid al City: és el gran somni de Pep Guardiola abans de retirar-se

Pep Guardiola acaba de deixar caure una de les notícies més impactants del món del futbol. El tècnic català ha insinuat que la seva retirada de les banquetes està més a prop del que molts esperaven. Tot i que no ha posat una data concreta, les seves paraules sonen a comiat.

"Pararé després d'aquesta etapa amb el City. No sé quant de temps, un any, dos, cinc, deu o quinze; però necessito centrar-me en mi i en el meu cos", ha confessat a GQSpain. Una declaració que, venint d'algú tan meticulós com Pep Guardiola, no es pot prendre a la lleugera.

Pep Guardiola dona els seus últims cops de cua

Amb només 54 anys, sorprèn que s'estigui plantejant deixar el futbol professional. Però Pep Guardiola és un home de cicles curts i alta exigència personal. Sap quan ha de parar i no li tremola el pols per fer-ho.

Més enllà de l'impacte de les seves paraules, Pep també ha tancat la porta a un dels desitjos més recurrents del barcelonisme. "Tornar algun dia al Barça? S'ha acabat, s'ha acabat per sempre. Va ser molt bonic, però s'ha acabat", ha sentenciat amb rotunditat.

Això sí, tot i la seva intenció de retirar-se, Pep Guardiola seguirà al capdavant del Manchester City fins al 2027. El tècnic acaba de renovar el seu contracte i, llevat de sorpresa majúscula, el complirà. Vol acomiadar-se a lo gran, competint per tots els títols possibles.

Pep Guardiola es fixa en el Real Madrid per marxar per la porta gran

Abans de marxar, Pep Guardiola s'ha fixat en una de les grans estrelles del Real Madrid. Rodrygo Goes, el jove brasiler, s'ha convertit en la seva gran obsessió per reforçar l'atac del City. No és la primera vegada que el català mostra admiració per l'extrem blanc.

Rodrygo ha demostrat qualitat, caràcter i determinació en partits clau. El seu doblet davant el Manchester City a la Champions League encara ressona a la memòria de Pep Guardiola. Ara, el tècnic estaria disposat a perdonar-lo… fitxant-lo.

El Real Madrid no tanca la porta a la seva sortida. Florentino Pérez li ha posat un preu: 100 milions d'euros. Si el City els paga, Rodrygo marxarà.

Rodrygo, l'últim caprici de Pep Guardiola

Per a Pep Guardiola, fitxar Rodrygo seria complir un somni abans de penjar la pissarra. El brasiler encaixa perfectament en el seu sistema: velocitat, desequilibri, polivalència i treball tàctic. A més, arribaria amb fam de títols i amb ganes de liderar un projecte ambiciós.

De moment, no hi ha negociacions formals, però sí contactes. Però el simple interès del tècnic ja ha encès les alarmes al Bernabéu. Al Manchester City, per la seva banda, saben que complir l'últim desig de Pep Guardiola seria la millor manera de tancar una era gloriosa.

Veurem si finalment Rodrygo marxa a Manchester per posar-se a les ordres de Pep. El que està clar és que, si això passa, seria un dels grans bombazos del mercat de fitxatges. I potser, l'últim gran moviment d'un geni que es prepara per acomiadar-se.