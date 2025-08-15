Fabrizio Romano da por hecho lo de Pep Guardiola y el Real Madrid, solo una condición

Fabrizio Romano tiene más trabajo que nunca en este mercado de fichajes. El reputado periodista italiano está pendiente de cada movimiento que se produce en las grandes ligas europeas y, muy especialmente, de lo que sucede con los clubes más potentes del continente. Su última información ha impactado a los aficionados porque involucra directamente a dos gigantes: el Manchester City y el Real Madrid.

En concreto, Fabrizio Romano ha revelado que Pep Guardiola está muy interesado en hacerse con los servicios de un jugador del Real Madrid. Eso sí, para que se haga realidad, el técnico catalán ha fijado un requisito muy claro que debe cumplirse sí o sí. La clave está en un futbolista que podría abandonar el Manchester City en los próximos días.

Pep Guardiola reestructura el Manchester City mirando al Real Madrid

Pep Guardiola lleva semanas renovando y ajustando su plantilla para encarar la nueva temporada con garantías. El entrenador ha aprobado salidas importantes, como la de Jack Grealish al Everton, y también tiene en mente un fichaje de peso para la portería con Gianluigi Donnarumma como gran objetivo. Su plan pasa por devolver al Manchester City a lo más alto, pero con una plantilla más equilibrada y preparada para afrontar múltiples desafíos.

Además, en las últimas horas hemos sabido que Pep Guardiola está muy cerca de cerrar la venta de Savinho al Tottenham. El joven extremo brasileño no ha terminado de encajar en el City, así que podría dejar Manchester este mismo verano. Con esta salida, Pep tendría vía libre para negociar con el Real Madrid la llegada de su sustituto.

Fabrizio Romano lo confirma: Pep Guardiola quiere a Rodrygo

Con la mirada puesta en el Real Madrid, Pep Guardiola ha pedido el fichaje de Rodrygo. De hecho, Fabrizio Romano ha confirmado que Pep Guardiola es gran admirador de Rodrygo, y que apoyaría su fichaje siempre y cuando se concrete la salida de Savinho. Este puede ser el bombazo del verano.

Según ha explicado Fabrizio Romano: "El Manchester City está considerando seriamente a Rodrygo en caso de salida de Savinho. A Pep Guardiola le encantaría trabajar con él". Una declaración de intenciones en toda regla que podría provocar uno de los traspasos más sonados de los últimos tiempos.

De momento, Rodrygo sigue siendo jugador del Real Madrid. Sin embargo, si Savinho se marcha del Manchester City y pone rumbo al Tottenham, la situación puede cambiar. Pep Guardiola está expectante para ver qué sucede.