Fabrizio Romano confirma la bomba del Barça, és un secret a veus: 'Estic obert a tot'

Fabrizio Romano és, sens dubte, una de les persones més influents en el panorama del futbol actual. El periodista està ficat en tots els equips i sempre és el primer a assabentar-se de les últimes novetats. Curiosament, segueix molt de prop el Barça i ha llançat diverses primícies aquests últims mesos.

El Barça està passant per un gran moment esportiu i tots els futbolistes estan mostrant el seu millor futbol. Sota les ordres de Hansi Flick, els catalans han tornat al més alt d'Europa i són temuts per la resta de conjunts. Ara, Fabrizio Romano ha fet de portaveu amb unes declaracions que ningú esperava tan aviat.

Fabrizio Romano i l'anunci a Barça One

Fabrizio Romano és una font molt fiable i no sol fallar quan fa algun anunci. De totes maneres, aquesta vegada, l'italià s'ha dedicat simplement a fer de portaveu. A la plataforma Barça One, de vegades es fan entrevistes als futbolistes culers.

Fa uns dies li va tocar a Szczesny, el porter polonès que va fitxar fa uns mesos pel Barça després de sortir de la retirada. En principi, el porter havia de ser el recanvi d'Iñaki Peña i no li havia de treure protagonisme. Amb l'avanç de la temporada, ha acabat sent el porter titular i el canterà ha perdut el protagonisme.

Szczesny ha donat unes declaracions per a Barça One i Fabrizio Romano no ha trigat a donar-li encara més veu. Després de molts rumors, el que ha afirmat el polonès deixa molt clar què passarà amb el futur de la porteria culer. Les seves paraules són tota una declaració d'intencions.

Szczesny, més sincer que mai

"Si m'haguessin preguntat al principi de la temporada, hauria dit que me n'aniria del Barça al juny. Però m'encanta el temps que he passat aquí... La meva família està feliç, al meu fill li encanta la seva escola, a la meva dona li encanta estar aquí; estic obert a tot."

Després d'aquestes declaracions i sabent que el club també vol que es quedi, qui tindrà l'última paraula serà Hansi Flick. L'alemany, sabent que Ter Stegen estarà de tornada abans que acabi la present temporada, ha de prendre una decisió transcendent. I és que a les seves mans està decidir qui ha de ser el futur suplent del club: Szczesny o Iñaki Peña.

Com ja hem vist, el polonès estaria encantat de seguir un any més. Per la seva banda, Peña podria decidir per la seva pròpia compte veient el que ha passat aquesta temporada. Si se'n va, segur que Fabrizio Romano ens manté informats del seu pròxim destí.