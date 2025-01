Wojciech Szczesny la fa grossa a la Champions i Hansi Flick respon: Nou porter confirmat

El Benfica-Barça d'aquesta nit serveix per demostrar que els experiments s'han de realitzar prenent les màximes precaucions. És per això que potser, avui a la Champions League, Hansi Flick ha estat desencertat. Iñaki Peña, que venia sent el titular indiscutible fins fa només unes setmanes, s'ha quedat a la banqueta: Wojciech Szczesny ha ocupat el seu lloc.

La sorpresa ha estat majúscula, ja que després de la polèmica generada al voltant de la porteria del FC Barcelona a la Supercopa, Iñaki Peña semblava recuperar les claus de l'arc culé. Recordem que l'etern suplent de Ter Stegen va ser castigat a les semifinals amb la suplència per arribar tard 3 vegades. No obstant, tal com ja va avisar Hansi Flick, res més lluny de la realitat, "les coses han canviat" i aquesta nit ha quedat demostrat amb la titularitat de Wojciech Szczesny.

No obstant això, el pla de Hansi Flick no ha sortit com esperava. L'actuació de Wojciech Szczesny ha estat, en línies generals i resumint, força decebedora. No ha aturat, ha encaixat 3 gols abans del descans i ha comès diversos errors, entre ells el del segon gol local, mostra que el seu nivell no és l'esperat.

Wojciech Szczesny ja té substitut per a la pròxima temporada

Wojciech Szczesny va arribar com a solució d'emergència després de la greu lesió de Ter Stegen, el capità del Barça. Va sortir de la retirada en què acabava d'entrar després d'una conversa amb Hansi Flick en què li va deixar clar que tindria oportunitats. Però, malgrat les promeses de Flick, la directiva culé es va cobrir les espatlles.

Sí, perquè Laporta només van signar a Szczesny fins a final de temporada, és a dir, amb un contracte temporal, i veient el rendiment que ha ofert avui no serà renovat. Hansi Flick ha de començar a assumir el seu error i mirar, una vegada més, a La Masia. I és que a la fàbrica de talents del FC Barcelona espera el seu torn un prometedor porter de només 18 anys que ja és internacional amb els Estats Units.

La Masia, al rescat

Davant el nivell mostrat per Wojciech Szczesny davant el Benfica, la cúpula del Barça ha decidit prendre cartes en l'assumpte. Hansi Flick, després de parlar amb Deco i Laporta, té clar que la pròxima temporada tocarà sacsejar l'arbre i donar entrada a Diego Kochen. El porter del filial està completant una temporada sobirana i, cada dia més, crida l'atenció de Flick i el seu staff.

Diego Kochen encara no ha pogut debutar a les ordres de Hansi Flick i teòricament hauria de trigar a fer-ho. Recordem que Astralaga ara mateix és el tercer en discòrdia, però és que el nivell de Kochen és difícilment ignorat. Sent un adolescent ja és internacional amb els Estats Units.

Per tot això, de cara al pròxim curs, els canvis a la meta culé són gairebé obligats. Wojciech Szczesny se'n va, així que Diego Kochen prendrà el seu relleu. Mentrestant, Iñaki Peña i Ter Stegen lluitaran per fer-se amb el lloc durant els primers mesos de competició, però serà Hansi Flick qui tindrà l'última paraula.