Fabrizio Romano confirma lo del Barça, es un secreto a voces: 'Estoy abierto a todo'

Fabrizio Romano es, sin duda alguna, una de las personas más influyentes en el panorama del fútbol actual. El periodista está metido en todos los equipos y siempre es el primero en enterarse de las últimas novedades. Curiosamente, sigue muy de cerca al Barça y ha lanzado varias primicias estos últimos meses.

El Barça está pasando por un gran momento deportivo y todos los futbolistas están mostrando su mejor fútbol. Bajo las órdenes de Hansi Flick, los catalanes han vuelto a lo más alto de Europa y son temidos por el resto de conjuntos. Ahora, Fabrizio Romano ha hecho de altavoz con unas declaraciones que nadie esperaba tan pronto.

Fabrizio Romano y el anuncio en Barça One

Fabrizio Romano es una fuente muy fiable y no suele fallar cuando hace algún anuncio. De todas formas, esta vez, el italiano se ha dedicado simplemente a hacer de altavoz. En la plataforma Barça One, de vez en cuando se hacen entrevistas a los futbolistas culés.

Hace unos días le tocó a Szczesny, el portero polaco que fichó hace unos meses por el Barça tras salir del retiro. En principio, el portero iba a ser el recambio de Iñaki Peña y no iba a quitarle protagonismo. Con el avance de la temporada, ha acabado siendo el portero titular y el canterano ha perdido el protagonismo.

Szczesny ha dado unas declaraciones para Barça One y Fabrizio Romano no ha tardado en darle todavía más voz. Tras muchos rumores, lo que ha afirmado el polaco deja muy claro qué pasará con el futuro de la portería culé. Sus palabras son toda una declaración de intenciones.

Szczesny, más sincero que nunca

"Si me hubieran preguntado al principio de la temporada, habría dicho que me iría del Barça en junio. Pero me encanta el tiempo que he pasado aquí… Mi familia está feliz, a mi hijo le encanta su colegio, a mi mujer le encanta estar aquí; estoy abierto a todo."

Tras estas declaraciones y sabiendo que el club también quiere que se quede, el que tendrá la última palabra será Hansi Flick. El alemán, sabiendo que Ter Stegen estará de vuelta antes de que termine la presente temporada, debe tomar una decisión trascendente. Y es que en sus manos está decidir quién debe ser el futuro suplente del club: Szczesny o Iñaki Peña.

Como ya hemos visto, el polaco estaría encantado de seguir un año más. Por su parte, Peña podría decidir por su propia cuenta viendo lo que ha pasado esta temporada. Si se va, seguro que Fabrizio Romano nos mantiene informados de su próximo destino.