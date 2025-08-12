Eric García y Gerard Martín, sentenciados: 'El nuevo central del Barça llegará en...'

Tras la inesperada y dolorosa salida de Iñigo Martínez al Al-Nassr saudí, el veterano central vasco deja un boquete en la defensa del FC Barcelona. Pau Cubarsí seguirá siendo el gran líder de la zaga culé acompañado, muy probablemente, por Ronald Araújo. Por su parte, el danés Andreas Christensen puede convertirse en el comodín ideal para ir rotando y dar descanso al resto.

Además de los centrales ya mencionados, Hansi Flick también dispone de Eric García y Gerard Martín, que también pueden actuar en el eje central. Esta no es la situación ideal para el de Martorell, que se había asentado con comodidad como suplente de Koundé en el lateral diestro. Si Eric tiene que esperar actuar como central, como cuarta opción, podría restarle minutos de juego en la plaza del lateral diestro.

Esta situación se repite de igual manera en la figura de Gerad Martín, sustituto de Balde en el lateral izquierdo. Ante tal disyuntiva, la dirección deportiva del Barça ya ha tomado una decisión que pasa por el fichaje de un nuevo central. La decisión es definitiva y ya está marcada en el calendario.

La salida de Iñigo Martínez deja un hueco en la zaga

El veterano central del Barça, Iñigo Martínez, salió de forma inesperada hacia una nueva aventura en el futbol saudí. Iñigo salió a coste cero, una cláusula en su contrato del pasado mes de marzo provocó que el defensa encontrara una grieta para firmar el último gran contrato de su vida. Sin Iñigo, el Barça está valorando fichar a otro central, así que Flick y Deco se han reunido para establecer los pasos a seguir.

La baja de Iñigo Martínez será aprovechada por el club para subsanar sus problemas de inscripción de los nuevos fichajes. El Barça aprovechará la masa salarial que libera el vasco, juntamente con el acuerdo de los palcos VIP, para poder inscribir a Joan García, Szczesny y Marcus Rashford. La baja de Ter Stegen también ayudará en este contexto; la economía del club sigue marcando el mercado de fichajes del Barça.

El nuevo central ya tiene fecha de llegada, confirmado

El Barça está decidido a esperar antes de mover ficha para fortalecer la zaga. La idea es llegar al mercado de invierno y después evaluar cómo se ha desarrollado la primera parte de la competición. En caso de que se estime necesario, el club no escatimará en esfuerzos y acometería el fichaje de un nuevo central en el mercado invernal.

Entre los candidatos, destaca el nombre de Nico Schlotterbeck, zaguero del Borussia Dortmund que encajaría en la plantilla de Flick a la perfección. De momento, Flick dará oportunidades a Gerard Martín y Eric García con el objetivo de aguantar sin sobresaltos la primera parte de la temporada. En enero, en caso de ser necesario, sería el momento elegido por la cúpula culé para reforzar la línea defensiva en función de los acontecimientos.