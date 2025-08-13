Dani Ceballos somia amb el Betis i Florentino li ho permet: 'Porta una oferta de...'
El president del Reial Madrid li ha comunicat a l'andalús la condició indispensable per poder anar al Betis
Dani Ceballos torna a protagonitzar, un estiu més, un culebrot digne de la millor telenovel·la. El migcampista andalús, tot i tenir contracte amb el Real Madrid fins al 2027, no té assegurada la seva continuïtat al Santiago Bernabéu. Els seus constants gestos al Betis han tornat a encendre les alarmes a la planta noble del club blanc.
No és la primera vegada que passa, però aquesta podria ser la definitiva. Florentino Pérez ha dit prou. El president blanc, coneixedor del desig de Dani Ceballos d'anar al Betis, ha marcat una línia vermella.
La sortida només serà possible si es compleix una condició econòmica concreta. El missatge ha arribat alt i clar al jugador. Ara li toca al Betis posar damunt la taula la xifra que Florentino Pérez demana per Dani Ceballos.
Dani Ceballos no es mossega la llengua
Aquest estiu, Ceballos ja ha deixat clares les seves intencions en més d'una ocasió. Ho va fer tot just arribar a Sevilla per passar uns dies de vacances. "El Betis va ser casa meva i sempre ho serà; tant de bo sempre tingui la porta oberta", va declarar davant la premsa.
En els darrers dies, amb motiu del seu aniversari, va tornar a agitar la polèmica. Dani Ceballos va publicar a les xarxes socials una imatge vestint la samarreta del Betis. Un gest que no ha agradat gens dins del Real Madrid.
Sembla que el seu somni de tornar a casa està més viu que mai i, a més, el context també juga a favor seu. Isco, actual estrella del Betis, estarà de baixa diversos mesos, cosa que deixa un buit al mig del camp que Dani Ceballos podria cobrir. L'afició bètica ja comença a somiar amb el seu retorn.
La condició de Florentino Pérez: "Dani Ceballos se n'anirà al Betis si..."
Segons informa Defensa Central, la condició que ha posat Florentino Pérez per deixar sortir Dani Ceballos està perfectament definida. "Si vols anar al Betis, porta una oferta de 15 o 18 milions", li ha dit. Res de cessions o rebaixes: només venda per la xifra marcada.
El Betis, conscient de l'oportunitat, estudia les seves opcions. No és cap secret que el seu pressupost és ajustat. L'operació requeriria un esforç important per al club verd-i-blanc i, de moment, no hi ha una proposta formal damunt la taula.
Per la seva banda, Dani Ceballos continua entrenant amb el Real Madrid. Sap que el seu futur es resoldrà en les pròximes setmanes. El rellotge avança i les especulacions no cessen, però el que està clar és que ara la pilota és a la teulada del Betis.
Més notícies: