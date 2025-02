Eric García parla amb Christensen per explicar-li la veritat: 'Hi ha un nou...'

Eric García ha passat de ser una possible sortida a un dels millors revulsius de l'actual plantilla. Hansi Flick és conscient que no tot poden ser megacracks i que també calen futbolistes de suport. Els aficionats, que veien en Eric una venda clara, ara estan començant a valorar el seu esforç, treball i sacrifici.

Paral·lelament, Andreas Christensen també ha donat molt de què parlar aquests últims mesos. El curs passat va ser clau per a Xavi, però aquest any només ha pogut jugar un partit a causa d'una lesió a l'Aquil·les. I ara, l'última hora del FC Barcelona ha fet que el danès i Eric García es mantinguin alerta.

Eric García i Andreas Christensen tenen companyia

Eric García ha demostrat que pot ser una peça molt important en els plans de Hansi Flick. Ja sigui com a central o com a pivot, l'ex del Girona sempre rendeix a bon nivell. El seu alt grau d'implicació ha enamorat l'afició culer, però de cara a la pròxima temporada tot pot canviar després de l'últim fitxatge confirmat del Barça.

Sí, perquè malgrat comptar amb una defensa realment sòlida, el FC Barcelona continua mirant al mercat de fitxatges a la recerca de noves peces. Jonathan Tah, per exemple, sembla que ja està fitxat. I, en les últimes hores, s'ha confirmat un segon fitxatge que ja ha aterrat a la Ciutat Comtal i que complica la continuïtat d'Andreas Christensen.

El nou fitxatge del Barça ja és aquí

Eric García i Andreas Christensen hauran de jugar-se un lloc al Barça de cara a la pròxima temporada. Amb la plantilla actual i els que estan per venir, Flick té overbooking en la parcel·la defensiva. Cubarsí, Íñigo Martínez, Araújo i Tah són fixos, així que només queda un espai lliure.

Previsiblement l'ocuparà Eric García, que també pot jugar com a pivot. No obstant això, el Barça acaba d'anunciar el fitxatge d'un nou defensor: Hafiz Gariba, un jove ghanès de 18 anys. El central ja ha aterrat a la Ciutat Comtal i s'incorporarà als entrenaments amb la resta dels seus companys en els pròxims dies.

Encara que en principi és per al Juvenil B, és més que probable que Hafiz Gariba entri en dinàmica del primer equip dins poc. Andreas Christensen s'ha posicionat com una possible venda i podria aportar-li al Barça uns 40 milions d'euros. Aviat sabrem què acaba succeint i si hi ha moviments en la defensa culer.