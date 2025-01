Confirmat, oferta d'última hora per Eric García: 'Un equip de Champions ofereix...'

Eric García ha tingut una temporada plena d'alts i baixos al Barça. Cada vegada que ha participat ho ha fet amb molt encert, però les lesions i la forta competència en la defensa han limitat els seus minuts al terreny de joc. A més, la continuïtat de Ronald Araújo el deixa en una posició difícil dins de l'equip.

La falta d'oportunitats per a Eric García ha despertat l'interès de diversos clubs en ell. Girona i Real Sociedad són els principals candidats per fer-se amb els seus serveis. No obstant això, recentment ha sorgit un inesperat competidor que segueix viu a la Champions League i que necessita reforços abans que tanqui el mercat.

La Champions entra en escena per Eric García

Segons les últimes informacions, un club que competeix a la Champions League ha realitzat una oferta formal pel defensa català. Aquest equip, del qual es desconeix la identitat, però que podria ser l'Aston Villa, ha ofert 13 milions de lliures per incorporar Eric García a les seves files. La proposta posa el Barça en una situació complexa, ja que Flick, Deco i Laporta tenen molts dubtes, però sembla que ja han pres una decisió.

La quantitat oferta per Eric García és superior a les propostes prèvies dels equips espanyols. I és que ni Girona ni Real Sociedad arribaven a superar els 10 milions d'euros, mentre que la nova proposta arriba als 15. A més, el fet que sigui un club que competeix a la Champions fa que l'oferta sigui especialment atractiva per al central català.

El Barça ho té clar amb Eric García

Per al Barça, acceptar l'oferta rebuda podria ser una solució a curt termini en termes econòmics. Aquesta venda permetria alliberar espai en la massa salarial i ajudaria a equilibrar els comptes del club. No obstant això, perdre Eric García representaria renunciar a un jugador jove i format a La Masia que sempre aporta.

Per la seva banda, Eric també afronta una decisió important sobre la seva carrera. Canviar de club podria oferir-li els minuts que no està tenint al Barça de manera regular. A més, la possibilitat de jugar a la Premier League i a la Champions podria ser determinant per inclinar la balança.

Ara bé, malgrat tot el comentat, el FC Barcelona ha decidit no vendre Eric García fins a final de temporada. La seva actuació en la remuntada davant el Benfica ha estat clau. Hansi Flick, per la seva polivalència, apostarà per la seva continuïtat, cosa que deixa en stand by l'oferta de 13 milions rebuda per un club de Champions en les últimes hores.