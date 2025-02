Hansi Flick el deixa a la banqueta per arribar tard! Castigat: 'És la segona v...'

Hansi Flick no es talla amb romanços. Ha arribat al Barça per canviar la dinàmica del vestidor culer i per aconseguir-ho sap que ha de prendre certes decisions importants. Només arribar, a l'estiu, ja va prendre diverses que han tingut un gran impacte en el rendiment de l'equip com la incorporació de Marc Casadó o la sortida d'Ilkay Gündogan.

Aquesta nit, davant el Rayo Vallecano, Hansi Flick ha tornat a deixar clar que no es casa amb ningú. La disciplina, la serietat i la puntualitat són virtuts a cultivar, els futbolistes ho saben, i en cas de no prestar atenció a certs detalls poden ser castigats amb la suplència.Això és exactament el que ha passat avui pocs minuts abans de l'inici del partit.

Hansi Flick sap que no és la primera vegada que passa

El FC Barcelona necessita la victòria si vol dormir al més alt de la taula aquesta nit. En cas de guanyar estaria empatat a punts amb el Real Madrid, cosa que suposa un motiu d'alegria. Fa no tant, els de Hansi Flick van arribar a estar a set punts del líder.

Davant tal escenari,ha sorprès molt la inesperada suplència de Jules Koundé. El Barça no ha jugat Champions entre setmana i ha pogut descansar, per la qual cosa tot feia presagiar que Hansi Flick optaria per donar entrada al seu onze de gala. I així ha estat; tots al camp menys Koundé.

Jules Koundé, què has fet?

Jules Koundé no ha format part dels plans de Hansi Flick i el motiu és realment sorprenent. Els jugadors saben que arribar tard a les xerrades prèvies al partit suposa sortir des de la banqueta. I sembla que això és el que ha passat:Koundé ha arribat tard i Flick ha decidit donar entrada a Héctor Fort.

El cas de Jules Koundé sorprèn encara més. És el que més minuts acumula de tota la plantilla i, per més inri, només ha estat suplent en dues ocasions. L'anterior, curiosament, va ser davant l'Alavés, quan també va ser castigat per Hansi Flick pel mateix motiu.

Si la situació persisteix, segurament Hansi Flick acabi per cansar-se. Ja ha demostrat que és de idees fixes i no donarà el seu braç a tòrcer. Com a mostra, aquesta nit, amb molt en joc, Héctor Fort, en qui no confia, ha sortit d'inici: Jules Koundé haurà de treballar per tornar a guanyar-se la confiança de Flick.