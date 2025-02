Mapi León, sentenciada, Manolo González diu el que molts pensen: 'El cotó...'

La polèmica segueix en l'aire. Mapi León ha quedat en el centre de totes les mirades després del seu gest cap a Daniela Caracas, jugadora de l'Espanyol. Malgrat el suport del seu equip i del comunicat del FC Barcelona, el debat no s'apaga i cada nova declaració encén més la discussió.

El vestuari del Barça, amb Mapi

A Can Barça no hi ha dubtes:Mapi León compta amb el suport total del seu equip. El seu entrenador, Pere Romeu, i les seves companyes han tancat files al seu voltant. Confien en la seva versió i creuen que tot això s'ha tret de context.

Des del club, el missatge és clar. La futbolista té el seu suport i consideren que el tema s'ha exagerat i per a elles, no hi ha motiu per dubtar de Mapi. Però a l'Espanyol no pensen el mateix.

Manolo González trenca el silenci

El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, ha estat taxatiu. No s'ha mossegat la llengua en parlar del cas i ha defensat sense vacil·lacions la seva jugadora, Daniela Caracas.

"Vull respecte i suport per a Daniela (Caracas). Això és com l'anunci, 'el cotó no enganya'. Tothom va veure les imatges i sap què va passar"

Les seves paraules no han passat desapercebudes. Molts interpreten que està deixant clar que les imatges parlen per si soles i que no hi ha molt més a analitzar.

L'Espanyol, unit per Daniela Caracas

Al vestuari perico no hi ha fissures. Tot l'equip dona suport a Daniela Caracas i considera que la situació és inacceptable. Creuen que el que ha passat hauria de tenir conseqüències i que la seva jugadora no ha rebut el respecte que mereix.

Els aficionats de l'Espanyol també han pres partit. A les xarxes socials, molts han demanat sancions exemplars per a Mapi León, mentre que altres exigeixen més fermesa per part de la lliga.

Una polèmica que divideix el futbol femení

Aquest cas no només ha enfrontat dos equips, sinó que ha obert un debat més ampli. Mentre el Barça veu una persecució mediàtica contra Mapi León, l'Espanyol considera el seu gest una falta de respecte imperdonable.

La polèmica ha arribat fins i tot a les xarxes socials, on jugadores, periodistes i aficionats han donat la seva opinió. Les posicions estan dividides.

Alguns defensen a Mapi a capa i espasa, assegurant que no hi va haver mala intenció. Altres creuen que les imatges són clares i que no hi ha justificació possible.

El que està clar és que aquest tema no es tancarà aviat. Cada declaració encén més la flama i la tensió entre ambdós equips continua creixent.