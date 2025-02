Confirmat, intercanvi tancat: 'Andreas Christensen se'n va a la Premier i arriba...'

El Barça es prepara per a una reestructuració en la seva línia defensiva i un dels noms que més sonen per deixar la plantilla és l'internacional Andreas Christensen. El defensa danès, que va ser pilar fonamental en l'etapa anterior amb Xavi Hernández en les últimes temporades, ha perdut tot tipus de protagonisme. La seva última lesió l'ha mantingut apartat de l'equip i no ha pogut encara debutar amb el nou tècnic Hansi Flick.

La situació de Christensen ha donat un gir inesperat, fa un any era pilar indiscutible en la línia defensiva i ara la incertesa sobre el seu futur és màxima. Les lesions sofertes i la competència han fet que el central danès, passi de ser intocable a estar en la rampa de possibles sortides en el mercat estival. El Barça no veuria amb mals ulls un possible traspàs a la Premier que acabés aportant uns bons ingressos a les arques del club.

Andreas Christensen té encara un bon cartell a la Premier anglesa després del seu pas exitós pel Chelsea. Són diversos els equips que podrien estar darrere dels moviments del central, entre ells, el Newcastle, sembla un dels clubs més interessats. L'arribada de Hansi Flick ha propiciat un canvi en la planificació esportiva del Barça i l'alemany no compta amb Christensen per al seu projecte.

Les lesions llasten el present de Christensen

Andreas Christensen encara no ha pogut debutar aquesta temporada a causa d'una lesió que l'ha mantingut fora de la competició durant mesos. Just quan semblava que estava a punt de tornar, va patir una altra lesió muscular que va prolongar la seva absència per diverses setmanes més. Aquestes circumstàncies han comportat que Flick el deixi de considerar una peça clau per al Barça.

A diferència de Xavi que el veia com a titular indiscutible, el tècnic alemany està apostant per una defensa renovada amb Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Ronald Araújo o el mateix Eric García. Amb aquest panorama, Christensen ho té complicat per fer-se amb un lloc a l'equip, i al club, ja aposten seriosament per una sortida el pròxim estiu. El seu destí podria estar a la Premier League que ja coneix a la perfecció, sent el Newcastle un dels equips que es postulen per al seu fitxatge.

El destí de Christensen i el seu relleu

Andreas Christensen té contracte amb el Barça fins al juny de 2026, amb una clàusula de rescissió de 500M Euros. El Barça no posaria problemes per a la seva sortida i s'estima que la directiva podria acceptar ofertes properes als 15-20M Euros pel danès. El Newcastle necessita reforçar la seva línia defensiva i estaria disposat a fer una oferta propera als 15M Euros per al pròxim estiu.

Si el futur de Christensen sembla que pot estar de nou a la Premier, el seu substitut podria també venir procedent de la Premier anglesa. Deco està monitorant el jove central del Bournemouth, Dean Huijsen, que s'ha convertit en un dels centrals amb més projecció del futbol anglès. El Bournemouth va apostar pel central i va invertir 15M l'estiu passat, xifra que va abonar a la Juventus de Torí.

Huijsen format en les categories inferiors del Màlaga, va ser fitxat per la Juventus que el va cedir al seu torn a la Roma. El Bournemouth no va dubtar a fitxar-lo, als seus 19 anys, destaca per la seva gran envergadura, 1,97mts, és atrevit, amb domini del joc aeri i fi amb la pilota. Té la nacionalitat espanyola i ja ha estat seleccionat amb la Sub21 liderant la defensa de la rojita amb el blaugrana Pau Cubarsí.