Ricardo de Burgos Bengoetxea, més conegut com De Burgos Bengoetxea, va ser l'àrbitre encarregat de xiular la final de Copa entre Barça i Real Madrid disputada a Sevilla. Com ja vam avançar a 'e-Notícies', el modus operandi de l'àrbitre biscaí no va agradar gens al CTA, motiu pel qual aquesta setmana no xiularà cap partit de LaLiga EA Sports. Ara bé, l'assumpte ha anat molt més enllà: el Jutge únic de competició assenyala a De Burgos Bengoetxea i el titlla de mentider.

La polèmica arbitral a Espanya no cessa i, de fet, després de la final de Copa del Rei fins i tot ha augmentat. L'arbitratge de De Burgos Bengoetxea no va agradar gens i va ser molt polèmic, especialment en el tram final del partit. L'àrbitre biscaí no va veure dos clars penals (sobre Cubarsí i sobre Ferran Torres) i va expulsar a Jude Bellingham, Antonio Rüdiger i Lucas Vázquez.

Precisament en les expulsions resideix el problema, ja que el Jutge únic de competició de la RFEF ha deixat de mentider a De Burgos Bengoetxea. L'àrbitre va expulsar a Bellingham, Rüdiger i Vázquez en l'última jugada després d'un enuig general a la banqueta quan De Burgos Bengoetxea va assenyalar una falta de Mbappé a Eric García. Tot semblava estar clar, però la RFEF ha desacreditat a De Burgos Bengoetxea per sorpresa de ningú: drama i mentides en un Comitè que li dona la raó al Madrid.

Atrapen mentint a De Burgos Bengoetxea: l'explicació del Jutge dona la raó al Madrid

Bellingham va ser expulsat al final de l'encontre per mostrar una actitud agressiva davant els col·legiats i va haver de ser agafat per diversos companys. Doncs bé, la RFEF ha confirmat que aquesta expulsió ha estat cancel·lada, ja que les "imatges consultades demostren una realitat diferent".

Com és lògic i evident, això, dit d'una altra manera, deixa de mentider a un De Burgos Bengoetxea que va ser víctima de l'agressivitat del Real Madrid de Carlo Ancelotti.

El Comitè ha tornat a deixar molt tocat a Ricardo de Burgos Bengoetxea, que, com expliquem a 'e-Notícies', ha estat castigat sense xiular aquesta pròxima jornada de LaLiga.

De Burgos Bengoetxea, un 'mentider' castigat per la Federació: "Ja n'hi ha prou..."

Ricardo de Burgos Bengoetxea és un dels àrbitres que millor considerat està en el CTA, però no va estar 'fi' en la final de Copa entre Barça i Real Madrid. Segons el CTA, l'àrbitre biscaí va fallar en accions importants i va errar a l'hora de valorar possibles penals favorables al Barça. Podria haver estat pressionat pel Real Madrid, però el cert és que va mostrar personalitat en molts moments del joc, així que s'apunta més a errors humans molt evitables.

El CTA ha decidit castigar a De Burgos Bengoetxea, que en la prèvia es va mostrar afectat per les crítiques i insults per part de clubs com el Madrid. Encara no han sortit les designacions de la RFEF per a la jornada 34 de LaLiga EA Sports, però 'e-Notícies' va avançar en exclusiva que De Burgos Bengoetxea serà enviat a la nevera.

El basc no xiularà i, en cas de sí fer-ho, serà l'encarregat de xiular un duel de 'poc voltatge'.