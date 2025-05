Messi truca al Barça per demanar el seu fitxatge: 'Benvingut a l'Inter Miami, aquí seràs...'

Lionel Messi continua brillant a l'Inter Miami, on està deixant una empremta inesborrable. Des de la seva arribada a la MLS, l'argentí ha demostrat la seva qualitat i lideratge dins i fora del camp. Amb el seu talent i ambició, Messi ha estat clau perquè el club nord-americà es posicioni com un dels més potents dels Estats Units.

Lionel Messi vol seguir guanyant

Malgrat els seus èxits, Messi continua sent un jugador competitiu, amb gana de més títols. L'argentí sap que per seguir creixent, l'Inter Miami necessita fitxatges de qualitat. Leo Messi ha estat el primer a fer el pas, i no ha trigat a portar amics i companys de renom com Sergio Busquets, Luis Suárez i Jordi Alba.

Amb aquests fitxatges, Messi ha marcat el camí per a un Inter Miami molt més competitiu. L'arribada d'aquests grans noms ha elevat el nivell de joc de l'equip. Ara, Messi vol seguir reforçant la plantilla i està decidit a fer tot el possible per atreure més jugadors de classe mundial.

Ansu Fati podria ser el nou soci de Messi

Ansu Fati ha estat un dels grans talents emergents del Barça en els últims anys. No obstant això, la situació del jove davanter al club català és complicada. Amb prou feines juga i la seva situació no té pinta que vagi a canviar per bé mentre Flick segueixi al capdavant de l'equip.

Amb un contracte fins al 2027, Ansu Fati continua sent una de les peces més valuoses del Barça. No obstant això, la seva falta de minuts i protagonisme està causant preocupació. El '10' del FC Barcelona no ha aconseguit trobar el seu lloc en l'esquema tàctic de l'equip: la seva sortida sembla qüestió de temps i a l'Inter Miami ho saben.

Messi estèn la seva mà a Ansu Fati

Conscient de les dificultats d'Ansu Fati, Messi podria jugar un paper clau en el seu futur. Segur que li obre les portes de l'Inter Miami sota la promesa de ser un jugador important. Ara només cal que l'Inter aposti pel seu fitxatge.

Messi veu en Ansu Fati un jugador amb molt potencial que, en un entorn adequat, podria recuperar el seu millor nivell. A Miami, Ansu tindria més protagonisme i podria jugar amb menys pressió mediàtica. A més, compartir vestidor amb grans figures com Messi, Suárez i Busquets podria ser l'empenta necessària per rellançar la seva carrera.