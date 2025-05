És oficial, Joan Laporta intenta el seu fitxatge una altra vegada: Reunió amb el Manchester United

Joan Laporta té una missió des del seu retorn a la presidència del Barça: tornar el club català al més alt del futbol europeu. Per aconseguir-ho ha pres decisions difícils com la sortida de Messi, la reestructuració econòmica del club i el tancament de diverses seccions. No obstant això, tot esforç té la seva recompensa, i després de molt treball, Laporta està veient els fruits de la seva ardua tasca.

Malgrat haver format una plantilla de màxim nivell, Joan Laporta continua buscant maneres de millorar l'equip. Hansi Flick ha sol·licitat un jugador de banda hàbil i encarador, i el president ha decidit complir amb el seu desig. En aquest sentit, el màxim dirigent del FC Barcelona ha pensat en tornar a intentar el fitxatge d'un extrem del Manchester United.

Marcus Rashford, l'objectiu de Joan Laporta

Una de les opcions que Joan Laporta ha considerat és Marcus Rashford, davanter internacional anglès que actualment està cedit a l'Aston Villa. Malgrat la seva cessió, Rashford seguirà sent jugador del Manchester United el pròxim estiu. El Barça ja ha intentat el seu fitxatge en diverses ocasions, i sembla que aquest estiu l'operació podria cobrar més força que mai.

Segons fonts properes al jugador, Marcus Rashford estaria molt interessat a unir-se al Barça. Vol jugar al Camp Nou i estaria disposat a reduir el seu salari per facilitar les negociacions amb el Manchester United. Aquesta disposició de Rashford podria ser clau perquè el Barça aconsegueixi fitxar-lo, ja que el club no podria assumir el seu salari en condicions normals.

Joan Laporta negocia amb el Manchester United

El gran obstacle al qual s'enfronta Joan Laporta amb Marcus Rashford és el Manchester United, que no posarà les coses fàcils. Encara que el jugador està disposat a acceptar una rebaixa salarial, el United encara ha de negociar amb el Barça per arribar a un acord que satisfaci ambdues parts. A més, el club anglès no està disposat a deixar-lo anar sense rebre una compensació adequada.

El fitxatge de Marcus Rashford es presenta com una gran oportunitat per al Barça, que continua buscant la peça que completi el seu atac. El davanter ha demostrat a la Premier que té la capacitat de marcar la diferència, i la seva arribada podria donar al Barça un plus de qualitat i dinamisme a la davantera. No obstant això, la negociació amb el Manchester United serà clau perquè Joan Laporta aconsegueixi la seva incorporació.