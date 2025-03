Sorpresa, el Barça pren una inesperada decisió amb Ansu Fati: és l'última solució

Ansu Fati, considerat un dels majors talents sorgits de la pedrera de La Masia en els últims temps, ha viscut una temporada plena de desafiaments. Després de la sortida de Xavi Hernández, el jove davanter esperava trobar en Hansi Flick un entrenador que confiés en el seu potencial. Durant la pretemporada es va discutir la seva situació i Ansu va decidir quedar-se sota la promesa de rebre oportunitats de manera regular.

No obstant això, estant ja al març i amb més de mitja temporada superada, la realitat ha estat diferent. Ansu Fati ha acumulat només 186 minuts en vuit partits, cosa que reflecteix la poca confiança de Hansi Flick en les seves habilitats. Aquesta situació ha generat nombrosos rumors sobre el seu futur, especialment considerant que és el tercer jugador millor pagat, amb un salari que supera els 14 milions d'euros.

Decisió inesperada amb Ansu Fati

Malgrat les ofertes rebudes i la manca de minuts, Ansu Fati ha decidit romandre al Barça: el seu únic objectiu passa per triomfar al Camp Nou. Sembla que el '10' vol aferrar-se al seu contracte, que finalitza el 2027, encara que això suposi un perjudici econòmic per al club català. És per això que, contra tot pronòstic, la directiva culé ha optat per una solució totalment inesperada.

Segons sembla, la directiva culé, encapçalada per Deco i Laporta, planeja oferir a Ansu Fati una renovació de contracte acompanyada d'una significativa rebaixa salarial. Aquesta decisió busca alleujar la càrrega financera del club, ja que veient que el '10' no vol marxar, l'única solució és ampliar el seu contracte un any més, però ajustant el seu salari.

Ansu Fati ha acollit positivament aquesta proposta, veient-hi una oportunitat per seguir al Barça i esperar l'oportunitat que tant anhela. Aquesta renovació implicaria una reducció salarial considerable, però el jugador està disposat a acceptar-la amb tal de continuar al club dels seus amors. Vol recuperar el seu millor nivell de joc i sap que aquesta és l'última esperança que té de poder fer-ho al Camp Nou.

Laporta vol equilibrar l'economia del club català

La decisió del Barça d'oferir una renovació amb rebaixa salarial a Ansu Fati és una estratègia. Això busca equilibrar les necessitats financeres del club amb el desig del jugador de triomfar a casa seva. Aquest acord podria marcar l'inici d'un nou capítol en la relació entre el Barça i un dels seus talents més prometedors.

Amb això, se li brindaria a Ansu Fati l'oportunitat de reivindicar-se i de recuperar l'esplendor que alguna vegada va mostrar al terreny de joc. Cosa que alegraria a la majoria de fanàtics culés, que esperen veure'l jugar al seu màxim nivell més aviat que tard.