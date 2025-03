Ni Deco ni Laporta, només Flick pot convèncer Fermín López: 'Té 2 ofertes TOP'

Fermín López viu una temporada complicada al FC Barcelona, molt diferent de la del curs passat. Amb Xavi Hernández al comandament, Fermín es va convertir en una peça gairebé imprescindible a l'equip. La seva participació va ser clau en diverses competicions demostrant la seva qualitat i talent.

No obstant això, aquest any, amb Hansi Flick com a entrenador, el seu protagonisme ha disminuït dràsticament. Malgrat els seus esforços, Fermín López amb prou feines ha tingut minuts i la seva situació està lluny de ser l'esperada. De fet, ja hi ha rumors que apunten a una possible sortida a l'estiu, ja que el '16' té 2 grans ofertes damunt la taula.

Fermín López valora dir adeu

Amb el pas de les setmanes, Fermín ha vist com les seves oportunitats al primer equip s'han reduït. Tot i ser un talent prometedor, la competència al centre del camp del Barça ha anat en augment. Això, a causa de l'auge de jugadors com Pedri, Frenkie de Jong o Gavi, que l'han relegat definitivament a un segon pla.

Davant d'aquesta situació, Fermín López no descarta la possibilitat d'abandonar el club si la seva falta de minuts persisteix. El migcampista és conscient que necessita jugar amb regularitat per continuar desenvolupant-se. Per això, si la situació no millora, podria buscar una sortida aquest estiu.

L'interès de PSG i Chelsea

Fonts properes al Barça asseguren que Fermín López té ofertes sobre la taula de dos grans equips europeus: el PSG i el Chelsea. Tots dos clubs han mostrat un gran interès a fitxar el migcampista del Barça, conscients del seu talent i el seu potencial.

El PSG, amb el seu projecte a llarg termini, veu en Fermín una excel·lent incorporació per al seu migcamp. Per la seva banda, el Chelsea està en una fase de renovació i considera Fermín una peça clau per al seu futur. Els dos clubs estarien disposats a doblar-li el sou, cosa que fa encara més temptadora la idea de deixar el Barça.

El futur de Fermín López depèn de Hansi Flick

Malgrat l'interès de PSG i Chelsea, Fermín López continua sent un jugador valuós per a la directiva del FC Barcelona. Tant Deco com Joan Laporta consideren que el jove migcampista té un futur brillant al club i no volen que marxi.

No obstant això, la decisió final depèn de Hansi Flick, qui haurà de valorar si Fermín és apte per tenir un rol important a l'equip. Si Flick continua sense donar-li els minuts necessaris, el '16' podria veure's obligat a sortir a la recerca d'un club on pugui tenir més protagonisme i seguir creixent com a futbolista.

Amb les ofertes de PSG i Chelsea sobre la taula, el futur de Fermín López al FC Barcelona sembla incert. El jugador ha demostrat la seva qualitat, però la falta de minuts i la competència interna l'han deixat fora dels plans de Hansi Flick. Les pròximes setmanes seran clau per determinar si Fermín es queda al Barça o si decideix canviar d'aires per assegurar el seu desenvolupament.