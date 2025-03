Jules Koundé s'acomiada d'Héctor Fort, té un nou soci: el Barça paga 25 milions

Jules Koundé està sent una de les peces més destacades del Barça aquesta temporada, demostrant la seva qualitat no només en defensa, sinó també en la parcel·la ofensiva. Amb gols i assistències, ha estat crucial per al rendiment de l'equip en diverses competicions. La seva connexió amb Lamine Yamal, jove estrella del FC Barcelona, ha estat clau per a la seva associació a la banda dreta, on tots dos han mostrat molta química.

Koundé s'ha convertit en el jugador amb més minuts al camp aquesta temporada, superant fins i tot figures com Raphinha o Pedri. La seva versatilitat i solidesa defensiva l'han convertit en una peça indispensable en l'esquema de Hansi Flick, qui confia plenament en ell.

Jules Koundé ha jugat en diverses posicions de la defensa, demostrant la seva capacitat per adaptar-se i ser un líder al camp. Mentrestant, el seu teòric suplent, Héctor Fort, amb prou feines ha tingut minuts i no compta amb el vistiplau de Flick. En aquest sentit, la seva presència al camp ha estat testimonial, la qual cosa ha deixat clar que el Barça necessita reforçar aquesta posició.

El FC Barcelona es fixa en Andrei Ratiu per a la pròxima temporada

Amb la intenció de reforçar la banda dreta, el Barça ha posat la seva mirada en un lateral dret que juga a LaLiga: Andrei Ratiu. El defensor romanès, que milita al Rayo Vallecano, ha tingut una temporada excel·lent, destacant-se tant en defensa com en atac.

Andrei Ratiu ha estat una peça clau per a l'equip de Vallecas, mostrant solidesa i capacitat per incorporar-se a l'atac, cosa que ha cridat l'atenció de la directiva del Barça. Ratiu té una clàusula de rescissió de 25 milions d'euros, un preu considerat assequible per tot el que pot oferir.

El lateral romanès ha demostrat que té el potencial per jugar en un club de la talla del Barça, per la qual cosa la seva arribada seria clau per reforçar el costat dret. A més, el fitxatge d'Andrei Ratiu permetria que Héctor Fort, qui no està comptant amb prou feines minuts, surti del club català i busqui més oportunitats en un altre equip.

La importància de reforçar el lateral dret

L'arribada d'Andrei Ratiu seria una excel·lent oportunitat per al FC Barcelona. Amb Jules Koundé com a titular indiscutible, tenir un jugador com Ratiu com a recanvi garantiria que l'equip tingués més opcions en aquesta posició. La temporada ha demostrat que el Barça necessita més profunditat en la seva defensa i Ratiu podria ser la peça que encaixi perfectament per assegurar l'estabilitat a la banda dreta.

Amb una clàusula de 25 milions i un rendiment destacat, el fitxatge d'Andrei Ratiu seria una de les operacions blaugranes més intel·ligents de cara a la pròxima temporada.