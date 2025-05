Felicitats al Barça: Ni Alexia Putellas ni Hansen, Pere Romeu s'inventa una altra crack

El Barça Femení està decidit a fer història de nou i ho té a prop. La Lliga està gairebé conquerida, amb un avantatge que sembla insalvable per als seus rivals. La Copa de la Reina està gairebé aconseguida, i la cirera podria ser la Champions, amb la final contra l'Arsenal el 24 de maig.

A la recerca de la seva quarta Champions consecutiva, el Barça Femení vol continuar ampliant el seu llegat i demostrar que no hi ha desafiament que se'ls escapi. I, encara que les estrelles de l'equip, com Alexia o Hansen, són les més reconegudes, aquesta temporada està sorgint una nova joia al camp.

La màxima golejadora de la Champions

El sorprenent d'aquesta campanya és que la màxima golejadora de la Champions Femenina no és ni Alexia Putellas ni Caroline Graham Hansen. Tampoc és la letal Ewa Pajor. És Claudia Pina, la jove davantera que, amb tan sols 22 anys, ha aconseguit 10 gols en l'actual edició de la competició europea.

Aquesta xifra la col·loca per sobre de grans noms del futbol femení, demostrant que el seu moment ha arribat. Pina no només ha destacat a la Champions, sinó que també ha estat fonamental per al Barça a nivell nacional.

Malgrat ser una jugadora relativament nova a l'elit, ha sabut guanyar-se el respecte de les seves companyes i del seu entrenador, Pere Romeu, qui ha confiat plenament en ella. El resultat: minuts al camp, i el seu creixement constant en cada partit.

Pere Romeu: L'ull per trobar talents

Pere Romeu ha sabut detectar el talent en Claudia Pina i ha apostat per ella en moments clau. No ha dubtat a donar-li minuts en els partits més importants, i Pina no ha fallat. Amb la seva habilitat per trobar espais, la seva capacitat de definició i el seu instint golejador, ha demostrat ser una jugadora determinant.

A més, el fet que Pina estigui marcant gols en una temporada tan exigent no és una casualitat. És fruit del seu treball dur, de la confiança que ha rebut per part del cos tècnic i del seu creixement constant dins de l'equip.

Què esperar en la final de la Champions?

Amb la final de la Champions a la volta de la cantonada, l'emoció al Barça Femení és palpable. L'equip s'enfronta a l'Arsenal, un rival complicat, però que el Barça ha après a conèixer en els últims anys. Serà un encontre crucial, on Pina podria ser la gran estrella.

El Barça ha demostrat tenir jugadores disposades a fer un pas endavant quan més se les necessita. Aquesta vegada, la jove Claudia Pina sembla ser la protagonista inesperada. I, qui sap, potser sigui ella qui porti el Barça al seu quart títol de Champions consecutiu.