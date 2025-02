Desvelen què va passar amb Eric García l'últim dia de mercat: 'Va voler venir, però...'

Eric García ha estat un dels futbolistes que més ha donat de què parlar aquests últims mesos pel mercat de fitxatges. Els de la Ciutat Comtal tenien previstes una sèrie de sortides i arribades, però finalment no ha estat així. Les lesions han fet que Flick no pugui desprendre's de cap dels seus efectius i el defensor ha sortit beneficiat.

El Barça està en un gran moment la majoria dels jugadors de la plantilla han estat importants en algun moment. Eric García, qui no havia tingut massa minuts fins fa poc, ha fet un pas endavant. Ara, arriba informació des de Montilivi i ha quedat clar que el defensa del Barça ha estat molt a prop de la sortida.

La situació d'Eric García

Amb Xavi Hernández, Eric García tenia una mica de continuïtat en el primer equip, però va anar de més a menys i va acabar sortint la temporada passada. Tenint en compte que el Fair Play financer estava molt just i que Eric no jugava, el Barça va decidir cedir-lo. Va marxar al Girona FC a la recerca d'oportunitats i va acabar sent un dels més valorats.

Eric García va fer un gran any sota les ordres de Míchel i volia mantenir-lo a la plantilla, però no va poder aconseguir-ho. En tornar al Barça, Hansi Flick el va rebre amb els braços oberts. Per desgràcia per al jugador, hi ha molta competència a la Ciutat Comtal i no era la prioritat per a l'entrenador alemany.

De totes maneres, a causa del gran nombre de lesions, Hansi Flick va voler donar-li l'oportunitat en el partit davant el Benfica a la Champions League. Després d'aquell dia, tot va canviar per a Eric García: ha començat a acumular minuts de forma continuada i els aficionats comencen a veure possibilitats. Fa uns dies, Qique Cárcel, director esportiu del Girona, va parlar per als mitjans sobre el cas d'Eric.

Les intencions del Girona FC amb Eric García

"L'estiu passat ja vaig dir que el volíem; una altra vegada ho vam intentar incorporar, però està jugant a un bon nivell al Barça i allà van decidir que no sortís. És jugador del Barça, compten amb ell, li han fet veure que era important. Hi va haver moments que ell també va voler venir i es va intentar i es va parlar, però Hansi Flick va dir que no; és el més normal."

Amb aquestes paraules del director esportiu, queda molt clar que el Girona sí que vol a Eric García i que ell també estaria conforme amb tornar. Tot i així, també es veu que si té alguna opció al Barça, prefereix quedar-se.