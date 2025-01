Sorpresa al Barça: Nou preu per a Eric García, Deco demana, Laporta guanya

Eric García, format a La Masia i amb experiència al Manchester City, va tornar al Barça el 2021 amb la intenció de consolidar-se com un pilar defensiu culer. No obstant això, el seu rol no ha estat l'esperat durant aquesta temporada sota el comandament de Flick. Davant aquesta situació, el club ha decidit activar la seva venda al mercat d'hivern.

Hansi Flick no compta amb Eric García

L'arribada de Hansi Flick ha canviat les prioritats en la defensa culer. El tècnic alemany ha apostat per la parella formada per Cubarí i Íñigo, deixant a Eric García amb escasses oportunitats. Aquesta falta de protagonisme ha portat el Barça a considerar la seva sortida com una opció estratègica per alleugerir la massa salarial i generar ingressos.

El defensor català té mercat, i un dels principals interessats és el Girona. El club blanc-i-vermell, on Eric García va jugar cedit la passada temporada, valora la seva possible incorporació com un reforç clau per a la resta del curs.

El Girona, el millor posicionat per fitxar Eric García

La temporada passada, Eric García va demostrar la seva qualitat a Montilivi. El seu rendiment va ser clau en la històrica classificació del Girona per a la Champions League. Aquest vincle i l'interès de l'entrenador, Míchel, en comptar novament amb ell, fan que el Girona sigui el principal candidat per fer-se amb els seus serveis de nou.

Inicialment, s'havia parlat d'un acord proper als 10 milions d'euros. No obstant això, el Barça, liderat per Deco en la direcció esportiva i amb l'aprovació de Laporta, ha elevat la xifra a 15 milions. Segons les últimes informacions, el Girona estaria disposat a acceptar aquest nou preu per assegurar el retorn del central.

Laporta guanya amb aquesta operació

Per a Joan Laporta, la venda d'Eric García no només representa un ingrés econòmic molt important, sinó també una oportunitat de lliurar espai a la plantilla per inscriure altres jugadors. El Barça necessita quadrar els seus comptes i, al mateix temps, garantir la continuïtat del seu projecte esportiu.

Desde la perspectiva del jugador, Eric García veu amb bons ulls aquesta operació. La possibilitat de tornar a ser titular indiscutible al Girona i competir en un equip amb aspiracions europees resulta atractiva per al defensor.

El Girona, per la seva banda, guanyaria un reforç de qualitat per enfortir la seva defensa en la segona meitat de la temporada. Amb la seva incorporació, Míchel tindria més opcions per mantenir l'equip competitiu en Lliga i Champions.