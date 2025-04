Definitiu, ni Chelsea ni Milan, Joao Félix té nou equip a LaLiga: 'Al·lucinant'

Joao Félix, davanter portuguès amb contracte en vigor amb el Chelsea anglès, tornarà a LaLiga després d'una temporada nefasta al Chelsea i el Milan. Joao Félix, que va jugar cedit al Barça durant la passada temporada, hauria volgut seguir al Barça, però l'Atlètic de Madrid va preferir vendre'l al Chelsea d'Enzo Maresca. A més, el Barça tampoc va apostar per un Joao Félix que està vivint un malson, però que ja té nou club a LaLiga per a la pròxima temporada: Jorge Mendes ha estat clau.

Joao Félix té contracte amb el Chelsea fins al 30 de juny de 2031, però 'e-Notícies' pot avançar que el jugador ja té nou club tancat per a l'any vinent. Com és lògic, el Chelsea no traspassarà a Joao Félix, però sí que buscarà que el davanter portuguès torni a sortir cedit amb l'objectiu que es revalori una mica. La idea del Chelsea és clara i, sobretot, està ben tirada: busquen copiar l'estratègia d'un altre gran de la Premier League amb Joao Félix, que torna a LaLiga espanyola.

La temporada de Joao Félix, a nivell de números, està sent un autèntic drama i el jugador només pensa a tornar a Espanya, on va ser feliç al Barça de Xavi. El Chelsea el va cedir al Milan durant el mercat de fitxatges d'hivern: a Itàlia, Joao Félix només ha marcat un gol en 14 partits disputats, cosa que genera molts dubtes. Malgrat aquests mals registres, Joao Félix no ha tingut problemes per trobar nou equip: Joao Félix torna a LaLiga i ho fa en un club que serà molt exigent.

Joao Félix la 'lia' a Itàlia i tampoc el volen al Chelsea, té nou equip a LaLiga

Definitiu, ni Chelsea ni Milan, Joao Félix té nou conjunt a LaLiga: el davanter portuguès no entra en els plans de cap d'aquests dos equips esmentats, però té solució. L'exjugador del Barça, que tampoc va acabar de guanyar-se un lloc al club culer, té nou bloc per a la pròxima temporada: vola a LaLiga i somia amb la Champions League. Jorge Mendes, representant de Joao Félix ha fet els deures i el lusità, sense massa protagonisme al Milan, tornarà a l'estat espanyol.

El Chelsea no vol vendre a Joao Félix encara, ja que considera que el seu valor de mercat ha baixat molt i, per tant, no s'amortitzaria el seu traspàs, tancat l'estiu passat. La idea del Chelsea, com explicàvem, és molt clara: vol copiar el model del Manchester United, que ha cedit a Antony al Betis, club amb el qual s'ha revaloritzat.

Dit i fet: pel que sembla, el Betis serà el nou grup de Joao Félix, que arribaria a terres andaluses cedit pel Chelsea. El Betis treballa per renovar la cessió d'Antony, però saben que serà complicat, motiu pel qual han arribat a un acord amb Joao Félix, jugador portuguès del Chelsea. Joao Félix, qui va estar a LaLiga amb Barça i Atleti, està molt il·lusionat amb aquesta opció, sobretot perquè el club bètic està molt a prop de jugar la Champions League.