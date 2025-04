Dani Olmo té deures, si no els fa dirà adeu al Barça: 'És el que volem'

Dani Olmo, previ pagament de 55 milions d'euros, va aterrar al Barça l'estiu passat generant grans expectatives. Després de la seva espectacular Eurocopa, l'afició culer es preparava per rebre amb els braços oberts un jugador de talla mundial. Tanmateix, malgrat que ha demostrat sobradament la seva enorme qualitat, el '20' s'ha convertit en un 'problema' per al FC Barcelona.

Dani Olmo genera dubtes

Dani Olmo va començar la seva etapa al FC Barcelona amb força, ja que des de la seva arribada va ser una peça important en els esquemes de Flick, qui el va utilitzar en diverses posicions. El '20' va anotar gols decisius i va demostrar la seva versatilitat, una cosa molt valorada al Barça. Tanmateix, amb el pas de les setmanes, el seu protagonisme ha disminuït per un motiu preocupant.

La principal causa de la seva pèrdua de protagonisme ha estat la seva constant lluita amb les lesions. Aquest curs, Dani Olmo ha hagut d'enfrontar-se a diversos períodes d'inactivitat, cosa que ha afectat el seu rendiment. Ja s'ha perdut més de 20 partits i ha acumulat 71 dies de baixa, cosa que ha minvat la seva continuïtat en el primer equip.

Hansi Flick posa deures a Dani Olmo

La situació ha arribat a tal punt que Hansi Flick ha decidit intervenir públicament i posar-li deures a Dani Olmo. "Ha de demostrar la seva qualitat en cada partit, és el que volem. Com Pedri, que està a un nivell increïble ara mateix i rendeix en tots els partits. I és el que volem també de Dani. Si passa, serem molt feliços", va dir Flick en la prèvia del duel davant el Mallorca.

Flick ha deixat clar que necessita que Dani Olmo sigui més regular per poder comptar amb ell de manera constant. La temporada ha estat complicada per al '20' del Barça, però ara té una oportunitat d'or per demostrar la seva qualitat. Si no ho fa, el seu futur al club podria perillar, especialment si Deco i Laporta decideixen reforçar l'atac amb altres jugadors de nivell.

Dani Olmo està en un punt crucial de la seva carrera al Barça. Encara que el seu talent és innegable, la falta de regularitat i les lesions l'han posat en una situació delicada. Si no aconsegueix respondre a les expectatives i demostrar la seva qualitat en la recta final de la temporada, la seva sortida del club podria ser inevitable.