L'únic fitxatge que Laporta no ha pogut tancar es rendeix davant Pedri: 'És el millor'

Pedri continua deslumbrant amb el seu talent i maduresa. Des de la seva arribada al FC Barcelona, el jove canari ha estat un pilar fonamental, destacant-se en gairebé tots els partits com el millor. La seva extraordinària qualitat per controlar els temps del joc, la seva presència física i el seu treball defensiu l'han convertit en un dels jugadors més complets i valuosos del món.

Pedri, molt més que un '10'

Pedri no només brilla en la faceta ofensiva, sinó que la seva capacitat per llegir el joc i recuperar pilotes l'han convertit en una peça essencial per a Flick. De fet, el passat dissabte, davant el Celta, el '8' va establir el rècord de més recuperacions de pilota (17) en un partit d'aquesta temporada. Però ahir, davant el Mallorca, el canari va tornar a fer història i va superar novament el seu registre de recuperacions (18).

És evident que Pedri cada vegada és més complet i Laporta està encantat amb el seu rendiment. És per això que el seu contracte ha estat renovat fins al 2030, demostrant la importància que té per al futur del club. Quan Pedri és al camp, l'equip se sent més equilibrat i amb més possibilitats d'èxit.

Tots es rendeixen a Pedri, fins i tot l'únic fitxatge que se li resisteix a Laporta

Cada vegada són més els jugadors i els experts que reconeixen la qualitat de Pedri, qui s'està consolidant com una de les grans promeses del futbol mundial. El seu impacte no només es reflecteix en els gols i assistències, sinó també en la seva capacitat per fer jugar l'equip de manera col·lectiva.

Gerard Piqué, per exemple, després del partit de fa setmanes davant el Getafe, va expressar el que molts pensen: "Pedri és un escàndol". I ara, l'últim a sumar-se a la llista d'elogis cap a Pedri ha estat Thiago Alcántara, qui no ha dubtat a reconèixer la qualitat del canari.

Thiago Alcántara, qui va començar la temporada treballant amb el cos tècnic de Hansi Flick com a enllaç entre els jugadors i l'entrenador, va haver de marxar a mitja temporada per motius fiscals. Laporta ha intentat que torni al gener, ja que Flick així ho havia demanat, però el Fair Play ho ha impedit. No obstant això, encara que no ha pogut tornar, la seva relació amb el Barça continua sent propera, i no ha dubtat a lloar a Pedri públicament.

Thiago Alcántara ha assenyalat que: "Pedri és un jugador increïble, que jo no només el consideraria migcampista, sinó un dels millors del món en l'actualitat, si no el millor". Una mostra més del talent que desprèn el '8'. Laporta està encantat.