Joao Félix truca al Barça per avisar sobre Ferran Torres: 'M'han dit que...'

Una vegada més, Joao Félix ha decebut amb el seu joc en un nou equip, en aquesta ocasió a l'AC Milan on no ha acabat de trobar el seu lloc. En el conjunt italià tenien dipositades moltes esperances en el davanter portuguès però tot ha acabat en una il·lusió. Els seus inicis van ser prometedors, anotant un gol en el seu debut contra la Roma en partit de Copa.

Transcorreguts dos mesos d'aquest partit, Joao Félix no ha tornat a marcar i les seves actuacions no han fet que pugui consolidar-se amb els rossoneri. La seva aventura en l'equip milanès, en qualitat de cedit, sembla arribar a la seva fi i el seu retorn al Chelsea està pròxim. El club italià no compta amb el lus per a la pròxima temporada.

La seva aventura a Itàlia recorda molt al seu pas pel Barça que va arribar cedit de l'Atlètic de Madrid creant il·lusió en l'afició en els seus inicis. Amb el pas del temps, la figura del portuguès es va anar esvaint, passant amb més pena que glòria. Va deixar certs destells de la seva qualitat però mai va acabar d'assolir una regularitat que convencés els tècnics.

Ferran Torres l'alternativa a Joao Félix

Hansi Flick tenia molt clar que no comptava amb Joao Félix, les seves actuacions no van convèncer i al final de la seva cessió, va tornar al Metropolitano. Ferran Torres es va convertir en el jugador que va reemplaçar Joao Félix en el seu paper de revulsiu i l'aposta de Flick ha estat tot un èxit. El davanter valencià està culminant una magnífica temporada i ja porta anotats 16 gols.

El Barça està molt satisfet amb el rendiment de Ferran Torres i estaria disposat a renovar al valencià. No obstant això, després de descobrir l'última hora de Joao Félix, tot podria canviar. El gran rendiment de Ferran no ha passat desapercebut i hi ha equips europeus que segueixen els seus moviments.

Joao Félix adverteix al Barça

L'AC Milan ha comunicat al davanter portuguès, cedit pel Chelsea, que no compten amb ell i descarten prorrogar la cessió. No obstant això, l'AC Milan necessitarà d'un jugador amb unes característiques similars i s'hauria fixat en la figura de Ferran Torres. El polivalent davanter culé interessa a San Siro, el Milan ja va intentar el seu fitxatge el passat mes de gener via cessió.

Hansi Flick està molt satisfet del davanter, el qual s'ha convertit en un atacant de garanties quan l'ha necessitat. Ferran Torres ha assumit perfectament el seu rol i s'ha convertit en una alternativa al trident. La intenció del Barça és renovar-lo però tot dependrà de l'oferta que els milanesos puguin realitzar per Ferran.