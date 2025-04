Deco prepara 70 milions per complir la seva missió, fitxatge TOP: És el desig de Flick

Deco, director esportiu del Barça, té un objectiu clar per al pròxim mercat de fitxatges: assegurar el futur de la davantera blaugrana. Seguint les indicacions de Hansi Flick, l'estiu passat el club va invertir 60 milions d'euros en Dani Olmo, enfortint el centre del camp. Ara, la prioritat és trobar un substitut de garanties per a Robert Lewandowski a mitjà termini.

Encara que el davanter polonès continua rendint a un alt nivell i té contracte fins al 2026, el Barça busca anticipar-se a la seva eventual sortida. Deco ha considerat noms com Erling Haaland i Jonathan David, però les circumstàncies del mercat i les altes clàusules de rescissió compliquen aquestes opcions.

Guirassy se suma a la llista de candidats

En les últimes hores, Serhou Guirassy ha irromput amb força en l'agenda culé. El davanter guineà, actualment al Borussia Dortmund, ha demostrat la seva capacitat golejadora a la Bundesliga. La seva clàusula de rescissió ascendeix a 70 milions d'euros, una xifra que el Barça estaria disposat a assumir per assegurar el seu fitxatge.

Guirassy ha estat seguit de prop per Deco, especialment després de la seva destacada actuació a la Champions League. El seu perfil encaixa amb les necessitats de l'equip: potència física, capacitat de definició i experiència en competicions europees.

Reunió clau entre Deco, Flick i Laporta

Davant aquest escenari, Deco té previst reunir-se amb Hansi Flick i Joan Laporta per avaluar la viabilitat de l'operació. El tècnic alemany considera prioritari reforçar la davantera amb un jugador que pugui adaptar-se ràpidament a l'estil del Barça i assumir responsabilitats golejadores. La decisió final dependrà de diversos factors, incloent-hi la situació financera del club i les possibles sortides a la plantilla.

El fitxatge de Guirassy representaria una inversió significativa, però també una aposta per consolidar el projecte esportiu a llarg termini. Amb l'experiència de Deco en el mercat de fitxatges i la visió de Hansi Flick a la banqueta, el Barça busca fer un pas endavant en la seva planificació estratègica.

El Barça es prepara per afrontar un mercat de fitxatges crucial, amb l'objectiu d'assegurar el relleu de Robert Lewandowski i de mantenir la seva competitivitat a Europa. La possible incorporació de Serhou Guirassy, per 70 milions d'euros, reflecteix l'ambició del club i la determinació de Deco i Flick per construir un equip sòlid i competitiu.