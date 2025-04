Lewandowski s'assabenta de l'últim de Vitor Roque i al·lucina: 'És molt b...'

Als seus 36 anys, Robert Lewandowski està signant una temporada espectacular amb el Barça. El davanter polonès ha anotat 40 gols en 45 partits, liderant la taula de golejadors de LaLiga amb 25 gols en 29 encontres. El seu rendiment recorda els seus millors anys al Bayern de Munic, consolidant-se com un dels màxims golejadors en la història del club català.

Lewandowski ha estat clau en l'ofensiva del Barça, formant un trident letal juntament amb Raphinha i Lamine Yamal. La seva experiència i olfacte golejador han estat fonamentals per mantenir l'equip al cim de la classificació. Amb el seu contracte vigent i sense signes de declivi, el polonès continua sent una peça indispensable en l'esquema de Hansi Flick.

Vitor Roque, una aposta que no va quallar

El Barça va fitxar Vitor Roque el 2023 amb la intenció d'iniciar una transició en la davantera. No obstant això, el jove brasiler no va aconseguir consolidar-se en el primer equip i va ser cedit al Real Betis. A Sevilla, el seu rendiment va ser discret, amb només set gols en 33 partits, cosa que va portar al seu retorn anticipat al Brasil.

Al Palmeiras, Vitor Roque esperava recuperar sensacions, però la sort no ha estat del seu costat. Ha disputat vuit partits sense marcar, igualant la seva pitjor ratxa golejadora des dels seus inicis al Cruzeiro. La seva adaptació a l'equip ha estat complicada, alternant posicions en l'atac i perdent protagonisme en l'onze titular.

Una jugada desafortunada que sorprèn a tothom

En el clàssic davant el Corinthians, Vitor Roque semblava trencar la seva sequera golejadora amb un cop de cap que va acabar en gol. No obstant això, el VAR va anul·lar la jugada per un fora de joc a l'inici de l'acció, frustrant la celebració del davanter. La situació ha generat comentaris d'aficionats i experts, qualificant-la com "molt mala sort".

Lewandowski, en assabentar-se del que va passar, no va poder ocultar la seva sorpresa. La diferència entre ambdós davanters és evident: mentre el polonès continua trencant rècords, Vitor Roque lluita per trobar el seu lloc en el futbol professional. La comparació ressalta la dificultat de reemplaçar un golejador de talla mundial com Lewandowski.