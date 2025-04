Fitxatge sorpresa, de la Reial Societat al Barça: Hansi Flick vol tancar el debat

El FC Barcelona segueix demostrant un gran nivell aquesta temporada sota la direcció de Hansi Flick. Tanmateix, els debats interns continuen, ja que algunes decisions clau encara han de ser resoltes. La directiva culé s'enfronta a diversos dilemes que podrien canviar el rumb del club en els pròxims mesos.

Una de les principals preocupacions és el futur de Robert Lewandowski. El davanter polonès continua sent fonamental per al Barça, marcant gols i liderant l'atac. Tanmateix, la directiva considera que és hora de portar un davanter més jove per al futur, cosa que podria fer que Lewandowski deixi el club aquest mateix estiu.

Hansi Flick té més dubtes per resoldre

Al mig del camp també sorgeixen dubtes. Dani Olmo ha estat indiscutible per a Hansi Flick quan està sa, però Gavi continua mostrant una gran actitud en cada partit. D'altra banda, el pivot és un altre lloc en disputa, amb Marc Casadó i Bernal esperant la pròxima temporada mentre De Jong continua demostrant la seva qualitat cada vegada que juga.

Malgrat aquestes decisions, el debat més acalorat al Barça és el de la porteria. Szczęsny s'ha guanyat el lloc de titular després de la lesió de Ter Stegen, i ha demostrat ser un gran porter. Tanmateix, el retorn del capità està a prop, cosa que genera incertesa sobre qui serà el titular l'any que ve.

La solució de Hansi Flick juga a la Real Sociedad

Davant aquesta incertesa, Hansi Flick ha començat a explorar opcions al mercat. El porter de la Real Sociedad, Álex Remiro, ha entrat a l'agenda culé. Remiro ha estat una de les revelacions de LaLiga, demostrant la seva qualitat i gran fiabilitat en cada partit, cosa que l'ha col·locat com una opció atractiva per al Barça.

Si el Barça aconsegueix fitxar el porter de la Real Sociedad, la competència a la porteria s'intensificaria. Això podria significar que Ter Stegen no estaria disposat a ser suplent i hauria de sortir del club. Amb Álex Remiro, Hansi Flick podria enfortir encara més la porteria, però també podria generar una gran pressió interna per decidir qui ocuparà el desitjat lloc de titular.

El fitxatge d'Álex Remiro podria ser la clau per resoldre el dilema a la porteria del Barça. Si arriba, Ter Stegen podria fer un pas al costat i buscar un nou destí. Amb Hansi Flick al comandament, la decisió sobre qui serà el titular serà crucial per al futur de l'equip.