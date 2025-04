Ningú ho esperava, però serà el nou Robert Lewandowski del Barça: Simeone el va rebutjar

Robert Lewandowski és el jugador del Barça amb més recorregut en el futbol professional i la seva carrera està a l'altura de molt pocs. El polonès ho ha guanyat pràcticament tot i els seus últims anys els està invertint en el FC Barcelona. El futur del davanter ha donat molt de què parlar, però la realitat és que els seus números són realment bons.

El Barça s'està recuperant satisfactòriament de la seva crisi econòmica i sembla que comença a moure's pel mercat de fitxatges. Tot apunta que en uns mesos intentaran fer-se amb el servei d'un '9' per substituir Robert Lewandowski. Curiosament, el nom que ha cobrat força últimament va ser un descart de Simeone.

Robert Lewandowski i la seva magnífica temporada al Barça

Robert Lewandowski va començar l'any per tot el que és alt, demostrant que malgrat l'edat continua sent letal a l'àrea. El polonès no està fallant pràcticament res i al Barça estan molt satisfets amb el seu rendiment. Els seus números demostren que encara té corda per estona, però ni Deco ni Laporta volen esperar massa per trobar el seu substitut.

Malgrat que Flick ha aconseguit que l'equip jugui com els àngels, no hem de restar mèrit als increïbles registres golejadors de Robert Lewandowski. En 44 encontres, el '9' del Barça ha anotat 38 gols i ha donat 3 assistències; una mitjana realment bona. Això ha fet que el seu equip el vulgui renovar un any més, el qual sembla que serà l'últim a la Ciutat Comtal.

Tenint en compte que Robert Lewandowski ja encamina el final de la seva carrera professional, el Barça està buscant algú que el reemplaci. El nom que està cobrant cada vegada més força és el de Moise Kean, el crack de la Fiorentina. El davanter, que va ser rebutjat per Simeone, està en un gran moment, però els italians es remeten a la seva clàusula de 52 milions, així que el seu fitxatge no serà fàcil.

El Barça entra en la pugna per Moise Kean, el descart de Simeone

Moise Kean s'ha convertit en un imprescindible per a la Fiorentina amb 25 anys i s'ha assentat en un equip després de molts traspassos. De fet, Simeone va rebutjar el seu fitxatge al gener perquè no va passar el reconeixement mèdic. Ara, a la Fiorentina, Moise Kean ja porta 22 gols i 3 assistències en 36 partits.

Amb contracte fins al 2029 i una clàusula de rescissió de 52 milions d'euros, el Barça haurà de lluitar. Altres conjunts com el Tottenham, Arsenal, AC Milan i Newcastle estan interessats en Moise Kean i tots ells són més solvents que el Barça. Per aquesta raó, Deco i Laporta hauran de fer una proposta atractiva perquè el descart de Simeone substitueixi Robert Lewandowski.