Oficial, el Barça pren una decisió inesperada amb Ansu Fati: 'Deco està disposat...'

Ansu Fati va ser una de les grans promeses del futbol quan va debutar al FC Barcelona, ja que la seva irrupció va deixar actuacions que el van comparar amb figures com Leo Messi. No obstant això, després de diversos anys marcats per lesions, el seu impacte al camp ha disminuït dràsticament. En la present temporada, Ansu ha jugat només 169 minuts sota les ordres de Hansi Flick, cosa que subratlla com de lluny està de ser una peça clau al Barça.

Malgrat la seva joventut, Ansu Fati sembla haver quedat atrapat en una espiral de lesions i manca de continuïtat. La versió que es va mostrar al principi de la seva carrera, plena de destells de talent, avui és només una ombra. Una situació que ha obligat a Deco a moure fitxa i plantejar un gir de 180 graus en el futur del '10'.

El Barça ha pres una mesura clara respecte al seu futur: Ansu Fati deixarà el club a l'estiu. Aquesta mesura sembla ser irreversible, ja que la direcció esportiva del club ja ha determinat que és el moment de posar fi a aquesta etapa. I Deco, per facilitar el seu comiat, està disposat a tenir un gest inesperat.

Minuts de comiat per a Ansu Fati

Encara que la seva sortida ja està decidida, Hansi Flick s'ha compromès a donar-li alguns minuts en la recta final de la temporada. Aquest gest, que podria semblar una última oportunitat per a Fati, té una raó pràctica darrere. L'entrenador alemany sap que, perquè qualsevol club s'interessi en el davanter, aquest necessita mostrar que continua sent competitiu.

Hansi Flick, conscient de la situació, li donarà alguns minuts en els partits restants per augmentar el seu valor de mercat. Això no canviarà el futur d'Ansu Fati, però almenys permetrà que el jugador tingui una mica de visibilitat i, amb sort, aconsegueixi trobar un destí que li torni la confiança. La manca d'oportunitats al Barça fa que la seva situació sigui difícil, i Deco vol posar de la seva part perquè pugui sortir del club català sense massa problemes.

Deco està disposat a deixar sortir gratis a Ansu Fati

Malgrat que el Barça intentarà treure rèdit econòmic, el futur d'Ansu Fati podria prendre un gir sorprenent després de l'última decisió de Deco.

En un intent per alliberar espai salarial i facilitar la sortida del jugador, Deco està disposat a permetre que el davanter marxi sense rebre cap compensació econòmica. Aquest gest radical posa de manifest la voluntat del club que Fati deixi l'equip de manera definitiva, fins i tot si això significa perdre diners en el procés.