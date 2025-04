Oficial, Messi continuarà sent el millor: el seu rival nº1 diu NO a la MLS

Lionel Messi és sinònim de grandesa en el futbol mundial. Durant la seva etapa al Barça, va conquerir 35 títols, inclosos 10 campionats de LaLiga i 4 Champions, a més d'obtenir 8 Pilotes d'Or. El seu llegat al Barça és inigualable i ha deixat una empremta inesborrable en la història del club.

Des de la seva arribada a l'Inter Miami el 2023, Messi ha continuat demostrant la seva qualitat. A la temporada 2024, va ser guardonat amb el premi Landon Donovan al Jugador Més Valuós de la MLS. Després de registrar 20 gols i 16 assistències en 19 partits, liderant el seu equip al Supporters' Shield amb un rècord de 74 punts.

Un Inter Miami estel·lar liderat per Messi

Malgrat compartir vestidor amb figures com Luis Suárez, Sergio Busquets i Jordi Alba, Messi continua sent el líder indiscutible de l'Inter Miami. La seva influència al camp és evident, sent el motor ofensiu de l'equip i el referent en els moments clau. La seva presència ha elevat el nivell del club i ha atret l'atenció mundial cap a la MLS.

L'impacte de Messi transcendeix l'esportiu; ha triplicat els ingressos de l'Inter Miami des de la seva arribada i ha elevat el valor de la franquícia a 1.200 milions de dòlars. El seu llegat a la MLS ja és històric, i el seu compromís amb el club es manté ferm.

El rival de Messi posposa la seva arribada a la MLS i reforça el regnat de Messi

Antoine Griezmann, un dels pocs jugadors que podria haver competit amb Messi a la MLS, ha decidit quedar-se a l'Atlètic de Madrid. Malgrat l'interès de Los Angeles FC, el davanter francès ha renovat el seu contracte amb el club matalasser fins al 2027, amb una reducció salarial.

Griezmann havia expressat el seu desig de jugar a la MLS, però ha optat per continuar la seva carrera a Espanya. Aquesta decisió elimina un potencial rival directe de Leo Messi a la coneguda lliga nord-americana, consolidant encara més la seva posició com el millor jugador de la MLS.

Amb la permanència de Griezmann a Europa, Messi es manté com la figura central de la MLS. El seu lideratge i rendiment a l'Inter Miami el posicionen com el jugador més influent de la lliga. A més, la seva possible participació al Mundial 2026 i la inauguració del nou estadi del club reforcen el seu compromís amb el futbol nord-americà.