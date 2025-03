Deco prepara 100 M per fitxar l'estrella de l'Atlético: Flick i Laporta ho celebren

El Barça, encapçalat per Deco, ja prepara 100 milions d'euros per fitxar la gran estrella de l'Atlètic de Madrid en aquest pròxim mercat de fitxatges estival. Deco ho té molt clar: la prioritat del Barça és fitxar atacants i vol que el seu gran fitxatge sigui el crack de l'Atlètic de Madrid, taxat en 100M. Deco sap que, per fitxar l'estrella de l'Atlètic, caldrà tancar sortides doloroses, però està disposat a això amb la finalitat que Flick compti amb un davanter TOP.

A pesar que el Barça ha descartat l'arribada d'Alexander Isak, el club culer continua treballant per poder incorporar nous talents ofensius que rellevin Robert Lewandowski. El davanter polonès del Barça seguirà una temporada més, però els seus esforços cada vegada són més limitats i, per això, el Barça vol començar a buscar un '9' jove i golejador. Isak i Gyökeres eren dues de les opcions que més consens generaven, però Deco té un altre objectiu i aquest arribaria de l'Atlètic que lidera Simeone.

Robert Lewandowski ha estat la referència ofensiva del FC Barcelona en aquest inici de temporada. Ja suma 34 gols en 38 partits, xifres d'autèntic crack, però que en els últims partits no ha aconseguit augmentar. Malgrat el seu gran començament, des de fa algunes setmanes ha mostrat signes de cansament i falta de frescor, i ha estat assenyalat per una part del club culer.

Deco prepara 100M per fitxar l'estrella de l'Atlètic: Flick i Laporta ho celebren

El mercat de fitxatges s'escalfa i el Barça té en el punt de mira un jugador que pot marcar la diferència. A pesar de la complexa situació financera, la directiva culer s'ha plantejat seriosament una operació que podria canviar el seu atac. No obstant això, Deco sap que necessita 100M€ per poder tancar el fitxatge: arribaria de l'Atlètic i Flick i Laporta ho celebrarien molt.

La direcció esportiva blaugrana sap que reforçar l'atac és una de les grans prioritats de cara al futur. Amb Lewandowski en la seva última etapa, el Barça busca un jugador que pugui assumir el seu relleu progressivament. Aquest davanter encaixa perfectament en l'estil de l'equip, ja que combina velocitat, sacrifici i capacitat golejadora.

100M, però Deco insisteix en el fitxatge: el Barça farà un esforç econòmic

Flick ja ha donat el vistiplau i vol que Deco tanqui el fitxatge per aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu. El Barça, això sí, haurà de tancar diverses vendes abans de poder afrontar un fitxatge d'aquestes magnituds: 100M, Deco vol que una estrella de l'Atlètic de Madrid sigui culer aquest estiu.

El FC Barcelona està davant d'una de les operacions més ambicioses del pròxim mercat. El jugador en qüestió no és altre que Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. Deco sap que Álvarez és el davanter centre favorit de Flick i, per tant, prepara 100M€ per convèncer-lo aquest pròxim estiu.

"Lewandowski es quedarà i s'ha guanyat el dret a decidir el seu futur, però ja és hora de comptar amb un recanvi", apuntaven fonts del Barça, que asseguren que volen fitxar. El fitxatge de Julián Álvarez és la prioritat de Deco: Flick i Laporta aproven el fitxatge, ara només falta començar a vendre per lluitar per l'arribada de l'argentí aquest estiu.