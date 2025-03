El Reial Madrid complica el pròxim fitxatge del Barça: Deco accelera, truca al Feyenoord

La rivalitat entre el Real Madrid i el Barça transcendeix els terrenys de joc, estenent-se també al mercat de fitxatges. Ambdós clubs competeixen no només per títols, sinó també per talents emergents que puguin reforçar les seves plantilles. Un exemple recent és el cas d'Arda Güler, el jove migcampista turc que, després d'estar molt a prop d'unir-se al Barça, va acabar fitxant pel Real Madrid.

Deco segueix amb la missió de reforçar el lateral dret del Barça

Amb la intenció de reforçar el costat dret de la seva defensa, Deco, el director esportiu del Barça, ha centrat la seva atenció en Givairo Read, un jove lateral dret del Feyenoord. Read ha destacat per la seva versatilitat, podent-se desenvolupar en ambdues bandes defensives. Aquesta polivalència el converteix en una opció atractiva per al Barça, que busca alternatives de qualitat per suplir Héctor Fort.

La competència del Real Madrid i l'interès del Liverpool

No obstant això, l'interès del Real Madrid en Alexander-Arnold ha portat els merengues a considerar Givairo Read com una alternativa molt potent. Aquesta situació obliga Deco a accelerar les negociacions amb el Feyenoord per assegurar el fitxatge abans que el Real Madrid formalitzi el seu interès.

A més del Real Madrid, el Liverpool també ha mostrat interès en Givairo Read, especialment si Alexander-Arnold es trasllada al Real Madrid.

La possibilitat que Read acabi en un altre club europeu obliga el Barça a actuar amb rapidesa. Deco busca tancar la seva incorporació abans que el mercat s'intensifiqui, evitant que el jugador sigui desviat per ofertes més lucratives o projectes esportius molt més atractius. La competència pel talent de Read és ferotge, i el Barça necessita garantir la seva incorporació per reforçar la seva defensa.

La batalla pel fitxatge de Givairo Read exemplifica la constant competència entre el Real Madrid i el Barça, no només al camp, sinó també al mercat de transferències. Deco i el seu equip treballen contra rellotge per assegurar la incorporació de Read. És conscient que la competència és ferotge i que cada moviment pot influir en l'equilibri de poder en el futbol europeu.