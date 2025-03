Deco treu la calculadora: 5 vendes a canvi d'un sol fitxatge, és el millor

Deco té en ment un gran fitxatge per a aquest estiu i està disposat a fer sacrificis. El director esportiu del Barça cerca fer un pas endavant amb una incorporació que permeti a l'equip competir per tots els títols d'una manera més decisiva. Per això s'han considerat noms com Leao, Nico Williams o Kvaratskhelia, però el gran objectiu de Deco és un altre, i per aconseguir-lo, serà necessari vendre alguns jugadors.

5 vendes per finançar el fitxatge que vol Deco

El Barça necessita 75 milions per poder dur a terme l'operació desitjada, i per a això, Deco ja ha identificat 5 jugadors que podrien sortir. Un dels noms que més sona és el de Pablo Torre, migcampista que ha tingut poques oportunitats i que el seu futur està en dubte. Malgrat el seu talent, el seu limitat rol el converteix en un candidat ideal per ser venut.

El següent en la llista de Deco és Ansu Fati. El davanter continua lluitant per recuperar la seva forma i, encara que té un gran potencial, la seva falta de consistència ha generat dubtes sobre el seu futur. A més, el Barça necessitarà alliberar espai a la plantilla, així que el '10' podria ser un altre dels sacrificats.

Héctor Fort, jove promesa que encara no ha aconseguit consolidar-se en el primer equip, també podria sortir. Amb l'arribada de reforços, no sembla que tingui un lloc assegurat. Iñaki Peña, el porter, podria ser un altre nom a la llista, especialment si es busca un traspàs per generar ingressos.

Finalment, un dels més destacats en la llista de possibles sortides és Andreas Christensen. Encara que va demostrar la seva qualitat el curs passat, la presència d'altres centrals podria fer que Deco decideixi vendre'l, sobretot si arriba una oferta atractiva. La venda d'aquests futbolistes permetria finançar el fitxatge que Deco té en ment.

Luis Díaz, l'obsessió de Deco

El gran objectiu de Deco és Luis Díaz. La seva situació al Liverpool ha estat complicada, amb crítiques al seu rendiment i al seu rol dins de l'equip. La sortida de Díaz aquest estiu sembla gairebé assegurada, i Deco veu en ell la peça que li falta al Barça per fer aquest gran salt de qualitat en atac.

De moment encara no s'han produït contactes, però és evident que Luis Díaz veuria amb bons ulls recalar al Barça. El seu fitxatge, això sí, no serà senzill, ja que el Liverpool demana 75 milions per deixar-lo sortir. És per això que Deco ja ha posat en venda a Pablo Torre, Ansu Fati, Héctor Fort, Iñaki Peña i Andreas Christensen.