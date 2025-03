Felicitat al Barça: la nova Alexia Putellas ajuda a aconseguir una fita històrica

El Barça Femení ha tornat a demostrar per què és un dels equips més temuts a Europa. En un històric partit de quarts de final de la Champions League, les noies de Pere Romeu van aconseguir una victòria rotunda davant el Wolfsburg (1-4).

Aquest triomf no només acosta el Barça a les semifinals, sinó que també marca una fita en la història del club. Per primera vegada, l'equip ha aconseguit vèncer el conjunt alemany a casa seva, després de quatre intents fallits.

Un partit amb emocions a flor de pell

L'encontre va estar ple d'alts i baixos, però el Barça Femení es va mantenir ferm des del primer minut. En una jugada destacada, va aparèixer la llei de l'ex i Ewa Pajor va aprofitar una gran jugada per obrir el marcador i posar el Barça per davant. Tot i l'inici favorable, el Wolfsburg va reaccionar ràpidament, però el Barça va mantenir el control i no es va deixar afectar.

A partir d'aquí, les futbolistes del Barça van prendre el control del partit. Irene Paredes, amb el seu cap ferm, va anotar el gol que va posar les visitants per davant. El cop de gràcia el va donar Salma Paralluelo, qui va sentenciar el partit després del descans amb el seu talent.

L'equip no només va demostrar la seva solidesa defensiva i capacitat d'adaptació, sinó també la seva capacitat per resoldre partits d'alt nivell.

La joia de 18 anys: Sydney Schertenleib

Si hi havia alguna cosa que va fer aquest triomf encara més especial va ser l'actuació d'una de les jugadores més prometedores del futbol femení: Sydney Schertenleib. Amb només 18 anys, la suïssa va ser la protagonista de la nit en anotar un golàs inoblidable al minut 88.

Amb un canvi de peus i gran precisió, va disparar al travesser i la pilota va entrar a la porteria. Un golàs que va deixar tothom bocabadat i que la va consolidar com una de les jugadores a seguir.

Encara que Sydney només va tenir vuit minuts al camp, el seu impacte va ser immediat. Fins i tot amb una targeta groga en el seu primer minut de joc, va mostrar una maduresa que no correspon a la seva edat.

Aquest gol, el primer a la Champions per a ella, és només el començament del que promet ser una carrera estel·lar. El Barça ja té en ella la seva nova estrella, una jugadora que, sens dubte, serà clau en els pròxims anys.