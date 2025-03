Oficial, la data d'estrena del Camp Nou torna a canviar: 'El Barça ha enviat...'

Joan Laporta entrarà en la història del club com el president que va dur a terme la gran remodelació del Camp Nou. L'estadi del Barça necessitava ser renovat en tots els aspectes: no era una qüestió estètica, sinó de seguretat. Tota una obra d'enginyeria, amb unes instal·lacions completament renovades i nous espais que faran les delícies dels aficionats culers.

La cirereta del nou Camp Nou serà el mirador situat a la part alta de l'estadi, una passarel·la des de la qual es podrà divisar la Ciutat Comtal en tot el seu esplendor. El nou estadi està aixecant passions entre la massa social barcelonista, però s'està convertint, al mateix temps, en un projecte massa llarg no exempt de certs inconvenients. Joan Laporta va prometre, en un principi, que l'obra estaria finalitzada a finals de 2024 però, desgraciadament, va per llarg.

Elena Fort, vicepresidenta de l'àrea institucional, sempre que parlava del retorn al nou Camp Nou sorprenia en anunciar una data diferent. Primer havia afirmat que es tornaria al nou estadi en el 125 aniversari de l'entitat, al novembre de 2024. Després va parlar del retorn al gener per posteriorment retardar-lo al mes de març, cap de les tres promeses s'ha fet realitat.

El Barça estén els abonaments de Montjuïc als seus socis

Amb diverses dates superades en termini i amb la incògnita de saber quan es podran disputar partits al Camp Nou, Joan Laporta ha pres una decisió sense precedents. En concret, aquest mateix matí el FC Barcelona ha enviat un correu electrònic als seus socis en el qual donaven l'opció d'ampliar l'abonament de Montjuïc fins a final de curs. Demostrant així que el retorn al Camp Nou haurà d'esperar, com a mínim, fins a la pròxima temporada.

El desig de Laporta era poder jugar el Clàssic del mes de maig al nou Camp Nou i convertir-lo en una festa per al barcelonisme. No obstant això, el somni del president es quedarà en això, només un desig, ja que el Barça acabarà la temporada a Montjuïc.

El Camp Nou espera estar llest per a la pròxima temporada

Elena Fort va afirmar que el Barça té l'obligació d'arrencar la nova temporada al Camp Nou. L'expectativa inicial del Barça era tornar el 29 de novembre en el 125 aniversari del club, estaríem parlant d'un retard de poc menys d'un any. El Barça no vol cometre el mateix error i ja no es planteja donar cap altra data, per ara.