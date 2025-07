Deco es posa les piles i troba equip per a Oriol Romeu: 'Jugarà al...'

Deco continua treballant a ple rendiment per assolir els objectius que el Barça s'ha fixat al mercat estival. Amb el gran fitxatge del porter Joan García fet, el director esportiu se centra ara en l'arribada d'un extrem de qualitat. Havent fallat el fitxatge del navarrès Nico Williams per segona vegada, són diverses les alternatives que es plantegen com Rashford o Luis Díaz.

Tanmateix, més enllà de les noves incorporacions, les sortides també esdevenen rellevants. Deco ha de trobar un nou destí als futbolistes que no compten per a Flick. Pablo Torre, per exemple, ja ho té fet amb el Mallorca, que pagarà 5 milions pel seu traspàs; mentre que d'altres com Iñaki Peña o Pau Víctor encara no ho tenen clar.

Ara bé, el cas més cridaner és el d'Oriol Romeu, que torna al Barça després de la seva cessió al Girona. El migcampista català no compta per a Flick i tot feia pensar que el Girona intentaria el seu fitxatge, però en les últimes hores ha sorgit una opció encara més interessant. Un històric de La Liga vol fer-se amb els serveis d'Oriol Romeu i Deco ja està negociant els termes del traspàs.

Oriol Romeu apunta al Sevilla

L'equip hispalenc ha mostrat interès a incorporar Oriol Romeu, pivot defensiu amb llarga experiència a les millors lligues del món. Flick no compta amb ell. Per la seva banda, el Sevilla el té sota vigilància com a possible reforç per aportar estabilitat i lideratge en una campanya que s'intueix complicada.

El perfil tàctic i l'experiència d'Oriol Romeu encaixen amb la nova direcció esportiva i el projecte liderat per Matías Almeyda. Ara tot depèn de Deco. Altres com València o Real Oviedo també han mostrat interès en el jugador català.

Hansi Flick no compta amb Oriol Romeu

L'staff tècnic culer té ben coberta la demarcació de pivot defensiu amb Frenkie de Jong, Marc Casadó i Bernal. En conseqüència, Oriol Romeu es torna a quedar sense lloc a la plantilla i podria rescindir el seu contracte. Per agilitar la seva sortida, tenint en compte que es tracta d'un jugador veterà, de 34 anys, el Barça podria donar-li la carta de llibertat.

Aquest escenari seria l'ideal per a un club com el Sevilla, que no hauria d'abonar cap tipus de traspàs. La incertesa de quin serà el nou destí d'Oriol Romeu és gran tenint en compte que hi ha diversos equips interessats. Tampoc es pot descartar que torni al Girona definitivament, on ja va estar cedit la temporada passada: Míchel el vol recuperar.