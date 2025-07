Pep Guardiola soluciona el gran problema del Barça: el descart de Flick se'n va al City

Pep Guardiola es troba immers en plena reestructuració del Manchester City després d'una última campanya francament decebedora. Els anglesos van ser eliminats de la Champions a les primeres de canvi i al campionat domèstic van patir enormement per assolir posicions de privilegi. Les conseqüències d'una temporada tan nefasta han portat Guardiola a voler renovar profundament la plantilla del seu equip.

El passat mes de gener, el Manchester City va fer un desemborsament sense precedents amb els fitxatges de futbolistes com Nico González, Omar Marmoush i Khusanov. Tanmateix, aquests fitxatges no han estat suficients per a Pep Guardiola, que n'ha demanat més. Reijnders i el francès Cherki són les dues cares noves d'aquest estiu.

I no seran les úniques, ja que Pep Guardiola està interessat en l'arribada d'un nou porter que pugui millorar les prestacions d'Ederson. En aquest sentit, Pep ha desviat la seva mirada cap al Barça, on Ter Stegen està travessant una situació complicada. Amb el fitxatge del català Joan García, el porter alemany es troba a la rampa de sortida i el Manchester City podria ser el seu destí.

El futur de Ter Stegen

Amb la renovació de Szczesny, la sentència de Ter Stegen a la plantilla culer és definitiva. De moment, Galatasaray i Manchester City són els destins més probables per al porter teutó, tot i que els de Pep Guardiola parteixen amb avantatge. El veterà guardameta ha despertat l'interès de Pep Guardiola.

Amb anys d'experiència a l'elit europea i amb un estil de joc que encaixa amb l'estil del conjunt anglès, Ter Stegen podria viure un canvi d'aires. Pep Guardiola podria ser el gran aliat del Barça i posar fi al problema de la porteria. L'entrenador de Santpedor està disposat a acollir Ter Stegen a la seva plantilla si les condicions són favorables per al City.

Guardiola exigeix el fitxatge de Ter Stegen

No és cap secret: el Manchester City està preparant un gran canvi per a la seva porteria de cara a la pròxima temporada. Ederson, l'actual porter dels anglesos, planteja seriosos dubtes: els seus greus errors han costat punts importants al City. El seu baix rendiment actual planteja l'opció de buscar un altre guardameta que pugui donar seguretat i confiança a l'equip.

Guardiola fa temps que ha començat a cribar el mercat a la recerca del perfil ideal que s'alineï al seu esquema de joc. Bon joc de peus, solidesa sota pals i personalitat per liderar l'equip, i en aquest context apareix la figura de Ter Stegen. La sortida de l'alemany convé tant al Barça com al guardameta que necessita jugar habitualment i Guardiola pot oferir-li una sortida perfecta.