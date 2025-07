Oriol Romeu, la ovella negra del Barça, ja té nou equip: 'Me'n vaig al...'

Oriol Romeu, per estrany que sembli, segueix pertanyent al Barça. Va arribar procedent del Girona després de l’extraordinària temporada dels de Míchel, que va aconseguir situar l’equip en posicions de Champions. Tanmateix, encara que en les seves primeres aparicions va deixar molt bones sensacions, a poc a poc es va anar desinflant fins a quedar-se sense minuts.

L’inici prometedor va contrastar amb la realitat posterior. Xavi li va donar força oportunitats, però aviat va quedar clar que el seu rendiment estava lluny del que exigeix un club com el Barça. L’arribada de Hansi Flick va ser definitiva: el tècnic alemany no va tenir pietat i Oriol Romeu va haver de fer les maletes.

Cessió al Girona i retorn inesperat

L’estiu passat, davant la manca d’ofertes, el Barça va forçar la seva sortida en forma de cessió al Girona. Allà, Oriol Romeu ha tornat a sentir-se important i ha recuperat sensacions, encara que amb alts i baixos a causa de les lesions. I ara, teòricament, ha de posar-se a les ordres de Flick una altra vegada.

Oriol Romeu s’ha de presentar el pròxim 13 de juliol a la ciutat esportiva de Sant Joan Despí per iniciar la pretemporada. Però tot apunta que les parts intentaran resoldre la seva situació abans d’aquesta data. Té una bona oferta damunt la taula i, segurament, serà acceptada.

L’Oviedo entra a la pugna per Oriol Romeu

L’Oviedo s’ha interessat seriosament pel pivot català. Segons fonts properes al club asturià, el consideren una incorporació de qualitat i experiència clau en el seu projecte per no baixar. Diversos clubs de La Liga, com Sevilla i València, també han mostrat interès, encara que l’Oviedo lidera la cursa.

Fins ara, el Barça no ha respost oficialment a l’oferta. No obstant això, tot indica que acceptarà la cessió per evitar que Oriol Romeu es quedi sense minuts. A més, aquesta sortida beneficiaria el club, que s’alleujaria en massa salarial i donaria espai a la plantilla.

Una sortida lògica per a totes les parts

Oriol Romeu té peu i mig fora del FC Barcelona. El seu pas per Girona li ha tornat la confiança, però no li permetrà tornar al club culer i quedar-s’hi. Ara, l’Oviedo li ofereix un pla més tranquil i amb més protagonisme.

Des del punt de vista del Barça, l’operació és lògica. Es tracta d’una cessió sense opció de compra. El més important és que el futbolista competeixi i que el club redueixi la seva càrrega pressupostària.