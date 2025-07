Luis de la Fuente està sent durament criticat pels aficionats del Reial Madrid, que, en la seva gran majoria, consideren que el seleccionador no és just a l'hora de convocar. Des de Madrid s'assegura que Luis de la Fuente té predilecció pels jugadors del Barça, sobretot pels joves que encara no tenen gaire experiència a l'elit. Tot el contrari passa amb canterans del Reial Madrid com Gonzalo o Raúl Asencio, que han trigat més a arribar a la Selecció Espanyola absoluta que lidera Luis de la Fuente.

Si a Madrid estaven farts, ara encara ho estaran més, ja que Luis de la Fuente prepara 2 nous fitxatges arribats del Barça per a la seva Selecció Espanyola, vigent campiona d'Europa. Luis de la Fuente planeja deixar KO el Reial Madrid, ja que té preparades dues sorpreses que afectaran el Barça: nous jugadors del Barça ja llestos per a la Selecció Espanyola absoluta.

El Barça, per la seva banda, està content amb la feina i el rendiment de Luis de la Fuente, sobretot perquè ha après a regular els esforços dels jugadors culers. Després d'aquella lesió de Gavi, Barça i Luis de la Fuente van acostar posicions i ara la relació és molt fluida, cosa que no passa amb el Reial Madrid. Des del club blanc creuen que Luis de la Fuente no és just i que, com explicàvem anteriorment, té preferència pels jugadors del Barça, cosa que molesta i molt.

Luis de la Fuente deixa KO el Reial Madrid: 2 més del Barça a la Selecció Espanyola

La Selecció Espanyola, formada per un gran nucli de jugadors del Barça, va perdre la final de la Nations League contra Portugal, però Luis de la Fuente segueix tenint suport total. La RFEF dona suport totalment a un Luis de la Fuente que prepara canvis de cara a la pròxima convocatòria de la Selecció Espanyola: dos nous fitxatges del Barça, ja en camí.

D'altra banda, tot sembla indicar que Luis de la Fuente encara no comptarà amb Gonzalo, davanter centre del Reial Madrid que està fent un gran Mundial de Clubs FIFA. "A Gonzalo li falta una mili", assegurava Luis de la Fuente, que va deixar entreveure que el jove davanter del Reial Madrid encara ha d'assentar-se a la màxima categoria estatal. Ara bé, Luis de la Fuente sembla no tenir el mateix criteri amb els jugadors del Barça: prepara 2 nous fitxatges que sorprendran i molt, sobretot al Reial Madrid.

Luis de la Fuente ataca de nou el Reial Madrid: truca a dues cares noves del Barça per a la Selecció Espanyola

Luis de la Fuente no s'embolica i prepara dues noves arribades a la Selecció Espanyola. Luis de la Fuente té previst trucar Marc Bernal i Joan García, dos jugadors del primer equip del Barça que encara no han debutat amb la selecció absoluta. La idea de Luis de la Fuente és clara: vol comptar amb aquests dos talents, cridats a ser troncals al Barça i també per a la Selecció Espanyola.

A Madrid encara no ho saben, però Luis de la Fuente prepara un 'bombazo' que no deixarà ningú indiferent. El Barça, per la seva banda, agraeix l'afecte de Luis de la Fuente, tot i que fonts del club culer preferirien que el seleccionador donés una mica més de descans als culers. Les novetats de Luis de la Fuente estan previstes per a la llista que el seleccionador oferirà aquest pròxim 29 d'agost de 2025.