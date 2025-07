Gran notícia Deco, traït, al·lucina amb la gran notícia: adeu Barça, venut al Bayern

Quan tot semblava anar sobre rodes, els recents esdeveniments han deixat molt tocat Deco. El director esportiu del FC Barcelona, encarregat de la gestió dels fitxatges, s'ha convertit en el focus de les crítiques després del que ha passat amb Nico Williams. L'extrem de l'Athletic ha deixat tirat el club català i ara, el Bayern Munic ha posat la cirereta a la situació.

Deco, tocat pel cas Nico Williams

Fa mesos que Deco treballa per satisfer els desitjos de Hansi Flick, entrenador del Barça. El tècnic alemany vol reforçar els extrems: sap que Lamine Yamal i Raphinha no poden suportar tota la càrrega ofensiva d'una temporada tan exigent. Per això ha demanat un reforç de garanties per a aquesta posició.

El gran favorit era Nico Williams, ja que totes les parts estaven d'acord. El jugador veia amb bons ulls el canvi d'aires i el Barça, per la seva banda, es preparava per fer l'esforç econòmic necessari. Però, a l'últim moment, Nico ha decidit quedar-se a l'Athletic: el motiu encara no és clar, però ha suposat un cop per a Deco.

El favorit de Deco se'n va al Bayern

Amb aquesta situació, el director esportiu del FC Barcelona va recuperar velles alternatives. Una d'elles sempre ha estat Luis Díaz, extrem del Liverpool. Coneix bé el colombià i li encanta el seu estil de joc: sempre ha estat el seu gran favorit.

Deco sap que Luis Díaz encaixaria a la perfecció en el nou projecte culer. De fet, hi ha insistit en diverses ocasions perquè el club aposti per ell. Però la decisió de prioritzar Nico Williams ha tingut conseqüències.

Mentre el Barça dubtava, el Bayern Munic ha aprofitat per actuar amb rapidesa. Segons ha revelat el diari BILD, el conjunt bavarès i Luis Díaz ja tenen un acord tancat. El jugador ha acceptat les condicions i només falta l'anunci oficial: el fitxatge està fet.

El Barça també es queda sense Luis Díaz

Aquest moviment ha sorprès Deco, que se sent traït. Luis Díaz va esperar el Barça durant setmanes conscient de l'interès culer i estava disposat a jugar al Camp Nou. Tanmateix, en veure que l'operació no avançava, ha acabat acceptant l'oferta del Bayern.

En qüestió de dies, Deco ha perdut els seus dos grans objectius per reforçar les bandes. Primer Nico Williams, que ha preferit quedar-se a Bilbao i ara, Luis Díaz, que se'n va al campió d'Alemanya. El Barça, mentrestant, segueix sense tancar cap extrem i la pressió sobre el director esportiu augmenta cada hora.