Deco pone a bailar a Joan Laporta con un fichaje de última hora: 'Oportunidad...'

No hay días de tregua en el Barça. Los últimos veranos se han convertido en un juego de aventuras en el entorno culé, con movimientos inesperados y sin apenas días de descanso. Julio y agosto se han convertido en los meses más ajetreados para los barcelonistas, con un Deco que debe haber olvidado al completo cómo se sentía aquello de descansar y tomar el sol sin preocupación alguna durante la etapa estival. La playa, los mojitos y la crema del Sol ya forman parte del baúl de los recuerdos.

Lo cierto es que, aunque a ratos ha parecido haberse complicado el asunto, el mercado ha sido de lo más satisfactorio para el Barça. Se han reforzado las demarcaciones que se querían reforzar y, en cómputos globales, hay mejor plantilla que el año pasado. Eso sí, de forma totalmente inesperada, el Barça ha tenido que lidiar con la marcha de una de las piezas más relevantes de sus esquemas, la de Iñigo Martínez.

El zaguero vasco aceptó una oferta del Al-Nassr cuando absolutamente nadie le contemplaba como uno de los candidatos a abandonar el barco culé. Alguna venta importante tenía que haber, pero todos los focos apuntaban a Ronald Araújo, Marc Casadó o Fermín López. Con todo, el Barça se ha quedado sin un jugador titularísimo y con un vacío importante en la defensa.

Esperar o actuar, el dilema del Barça

En una plantilla diseñada para tener cuatro centrales, ahora sólo hay tres. Y de estos tres, sólo uno tiene garantizado un puesto fijo en el once inicial: Pau Cubarsí. Entre los otros dos, Ronald Araújo y Andreas Christensen, deberán pelear por la otra vacante. Por si en alguna ocasión puntual hace falta otro zaguero, los dos laterales suplentes, Eric García y Gerard Martín, están preparados para acometer ese rol. También Jules Koundé podría encargarse.

Este es, sin duda, el plan inicial y que todos hemos dado por hecho; al menos, hasta que vuelva a abrirse el mercado en el mes de enero. Sin embargo, el portal Fichajes.net asegura que Deco está trazando otra estrategia que puede agitar la actualidad del Barça en los últimos días de mercado. Y es que, según esta fuente, el director deportivo está buscando a un defensa joven que pueda llegar ya a la Ciudad Condal para ejercer de cuarto central con ficha del filial.

Por el momento no ha sonado ningún nombre que pueda cumplir con estas condiciones, pero el Barça buscará al hombre ideal hasta el cierre de la ventana transaccional. Por supuesto, el gasto destinado a esta hipotética operación será el mínimo posible, pues ahora lo más importante es conseguir inscribir a los nuevos fichajes antes del comienzo de LaLiga. Lo de Joan García ya está solventado, pero con Marcus Rashford aún faena por hacer.